Comprenez bien: le LG WING crée des possibilités complètement nouvelles

Il n’y a jamais eu de smartphone comme celui-ci auparavant: si vous tournez l’écran du LG WING à 90 degrés, un deuxième écran apparaît en dessous – cela vous ouvre de nouvelles options créatives, par exemple lors de l’enregistrement et de la visualisation de vidéos.

Tout ce qui est possible avec le LG WING

Avec l’écran principal de 6,8 pouces seul, le LG WING serait bien positionné. Cependant, vous pouvez faire pivoter l’écran de 90 degrés dans le sens des aiguilles d’une montre pour révéler un deuxième écran de 3,9 pouces dans le mode dit T. Les deux écrans utilisent la technologie OLED à contraste élevé avec un éclairage parfait au pixel près. À propos de la stabilité Vous n’avez pas à vous soucier de votre smartphone, le LG WING est certifié selon la norme militaire MIL-STD-810G et en plus il est étanche à la poussière et à l’eau selon IP54. Grâce au verrouillage de la poignée, l’écran principal reste en position en mode T.

Le LG WING fait de regarder des films un plaisir.

Pour le Visionnage de films Vous faites pivoter l’écran principal en position horizontale, puis regardez les vidéos au format grand écran 20,5: 9. Vous pouvez utiliser le deuxième écran pour Contrôle vidéo utilisation. Pour mettre en pause, avancer rapidement ou passer à la vidéo suivante, vous n’avez plus besoin d’appuyer sur l’écran de lecture de la vidéo. Vous pouvez également utiliser le deuxième écran pour faire du parallèle Appels et messages réponse – enfin sans fenêtres pop-up ennuyeuses au milieu d’une vidéo.

Le LG WING dispose d’un appareil photo de 64 mégapixels pour les photos, d’un objectif ultra grand angle de 13 mégapixels et d’un appareil photo ultra grand angle spécial de 12 mégapixels Système de mouvement de cardan. Cela signifie que cet appareil photo est particulièrement bien stabilisé et Caméra d’action peut être utilisé. La caméra pop-up de 32 mégapixels, qui sort du haut du boîtier si nécessaire, est prévue pour les selfies.

Utilisez le joystick pour déplacer la zone d’enregistrement d’avant en arrière.

Grâce à six capteurs de mouvement et à un logiciel de stabilisation spécial, vous pouvez enregistrer des vidéos d’action en haute qualité – le mode T présente également des avantages en matière d’enregistrement: vous pouvez garder un œil sur l’image enregistrée sur l’écran principal et contrôler l’enregistrement sur le deuxième écran. le Montage vidéo est également plus facile de cette façon. En mode double enregistrement, vous pouvez même utiliser la caméra de mouvement à cardan et le SLa caméra elfie peut enregistrer des vidéos en même temps.

Le design du LG WING est également pratique pour le Jeux. Vous utilisez le deuxième écran, par exemple, pour afficher une carte d’ensemble et l’écran principal pour jouer au jeu réel, tel que « Asphalt Legends ». Les notifications ne distraient plus du jeu, elles passent au deuxième écran.

Le deuxième écran est également très utile pour les jeux.

Ce ne sont là que quelques-uns des nouveaux scénarios d’application possibles avec le LG WING. Les deux écrans, s’ils sont pris en charge, sont parfaits pour multitâche avec plusieurs applications comme Google Maps et WhatsApp. Ou vous pouvez utiliser le mode T pour naviguer et écouter de la musique, des vidéos YouTube ou pour faire du shopping. Notez, cependant, que les contrôles multimédias ne sont disponibles que pour certaines applications.

Le LG WING peut aussi faire normal

Bien sûr, vous pouvez également tout faire avec le LG WING que vous pouvez faire avec un smartphone phare classique. Le processeur rapide Snapdragon 765G de Qualcomm appuie sur le tube, la batterie de 4000 mAh peut être rapidement chargée avec Qualcomm Quick Charge 4+, une alimentation de 25 watts est incluse.

La technologie du LG WING Afficher : OLED 6,8 pouces, 2460 x 1080 pixels, HDR + OLED 3,9 pouces, 1240 x 1080 pixels

: OLED 6,8 pouces, 2460 x 1080 pixels, HDR + OLED 3,9 pouces, 1240 x 1080 pixels Appareils photo : 64 mégapixels, stabilisé optiquement + 13 mégapixels ultra grand angle + 12 mégapixels ultra grand angle, optiquement stabilisé avec système de cardan + caméra selfie 32 mégapixels

: 64 mégapixels, stabilisé optiquement + 13 mégapixels ultra grand angle + 12 mégapixels ultra grand angle, optiquement stabilisé avec système de cardan + caméra selfie 32 mégapixels Connectivité : USB-C, ac-Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC

: USB-C, ac-Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC processeur : Snapdragon 765G

: Snapdragon 765G mémoire vive : 8 Go

: 8 Go Mémoire interne : 128 Go, extensible

: 128 Go, extensible batterie : 4000 mAh, charge sans fil + charge rapide

: 4000 mAh, charge sans fil + charge rapide Poids : 260 grammes

: 260 grammes la stabilité: IP54, MIL-STD-810G

Conclusion: une innovation passionnante

Le LG WING montre que des innovations intéressantes sont encore possibles avec les smartphones. Que ce soit pour la consommation multimédia, la production multimédia, le multitâche ou les jeux, les deux écrans du LG WING offrent des avantages tangibles.