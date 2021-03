Shingeki no Kyojin: mèmes et réactions aux épisodes 14 et 15 de la dernière saison

Après deux semaines sans passer à l’antenne, Shingeki no Kyojin est revenu dimanche dernier avec les épisodes 14 et 15, qui ont laissé plus d’émotion chez les téléspectateurs et ont apprécié ce qui était la dernière partie du programme, puisque cette quatrième saison sera la dernière, selon ce qui a été rapporté depuis le début, bien que certains pensent que le point culminant peut être un autre.

La raison de la suspension de l’émission était que il y a eu un tremblement de terre de magnitude 4,7 qui a affecté la région de Wakamaya, Pour ce que la chaîne japonaise NHK a décidé d’interrompre sa programmation pour donner lieu à l’actualité sérieuse. De cette façon, les fans ont dû attendre plus longtemps, bien qu’ils aient reçu une double dose de l’anime le même jour.

Ce jour-là, les fans ont apprécié « La violence », avec le synopsis: « La faction Jaeger a capturé Hane et sa compagnie. Devant Armín et Mikasa, Eren dit qu’il veut parler »; de « Le seul salut », avec la description suivante: « Dans la conscience, il y a vaguement un souvenir et une impression nostalgique. C’était la rencontre avec une certaine personne. Pour remplir la mission et attendre ce qui va arriver. ». Découvrez les réactions!

En général, les commentaires ont été renvoyés Zeke et Levi pour la bataille inoubliable qu’ils ont présentée dans le quinzième chapitre, qui a entraîné l’explosion de l’un des personnages les plus appréciés de la série. Il y avait beaucoup de mèmes sur cette situation et il faudra attendre pour connaître la suite et la clôture de l’histoire.

Comme nous l’avons déjà avancé précédemment, On s’attend à ce que le 28 mars, de nouvelles annonces de Shingeki no Kyojin soient présentes avec un panel à Anime Japan 2021., où beaucoup pensent qu’ils confirmeront une autre saison ou un film, comme cela s’est produit avec Demon Slayer.