Avec trois véhicules: Spyker est de retour et veut sortir dans le monde

Il y a trois ans, le constructeur de voitures de sport Spyker a annoncé un retour avec les moteurs Koenigsegg au Salon de Genève. Puis il est redevenu silencieux à propos de la société exotique autour du fondateur Victor R. Muller. Maintenant, les Néerlandais donnent un autre signe de vie et ont de grands projets.

Les modèles Spyker doivent être livrés aux clients à partir de 2021. (Photo: Spyker)

Dans l’histoire mouvementée du constructeur de voitures de sport Spyker, fondé en 1999, il y a déjà eu plusieurs nouveaux départs. Le prochain devrait avoir lieu en 2021. Le fondateur de Spyker, Victor R. Muller, s’est associé aux investisseurs Boris Rotenberg et Michail Pessis, qui comprennent le constructeur de voitures de course BR Engineering, l’équipe de course SMP Racing et le raffineur de véhicules basé à Trèves, R-Company, pour le relancer.

Pour ce dernier, les modèles C8 Preliator, B6 Venator et D8 Peking-to-Paris seront fabriqués à la main à partir de 2021. Le service et la fourniture de pièces de rechange pour les 265 propriétaires de Spyker dans le monde seront également organisés depuis Trèves. De plus, le communiqué de presse officiel de Spyker a annoncé l’ouverture d’un flagship store à Monaco, qui sera suivi d’autres showrooms. En fin de compte, Spyker prévoit de revenir à la course internationale, mais sans préciser une heure précise.