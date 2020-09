Le nouveau skin Halo Infinite Enemy et Mark VII dévoilé

Nous sommes tous nerveux et enthousiasmés par la nouvelle génération de consoles qui arrivera dans quelques mois, la Xbox Series X étant l’engagement de Microsoft à continuer sur le marché du matériel de jeux vidéo et qui promet d’être la plus puissante.

On ne connaît toujours pas la date de lancement, mais l’un de ceux qui arriveraient avec cette console était Halo Infinite, ce qui malheureusement n’arrivera pas, car il y a quelques semaines la peur de nombreux joueurs est devenue officielle, le retard du Titre à 2021, il faudra donc attendre un peu plus longtemps pour réincarner le Master Chief.

Nouvel ennemi et nouvelle armure dans Halo Infinite

Le plus sûr, c’est qu’il nous faudra un certain temps pour voir de solides nouvelles du titre, même si depuis la révélation du premier gameplay, certaines parties de la nouvelle bande originale ont été montrées qui nous accompagneront du début à la fin dans cette nouvelle aventure de science-fiction.

Et maintenant, à peine à partir du mois de septembre, nous avons de nouvelles informations très intéressantes, car un nouveau message a été publié sur la page officielle Halowaypoint dans laquelle nous recevons de nouveaux détails sur la campagne Halo Infinite, en particulier sur un nouvel ennemi nommé Jega Rdomnai qui sera un guerrier d’élite très expérimenté et qui promet d’être l’un des adversaires les plus coriaces que le Master Chief devra affronter. On nous montre également pour la première fois l’armure Spartan Mark VII, qui est une évolution de ces combinaisons de combat impressionnantes, qui nous donnent également des informations très intéressantes.

Dans les chuchotements parmi les rangs des parias, le nom de Jega Rdomnai est prononcé avec soin. L’histoire du maître de l’épée est entourée de rumeurs et de demi-vérités. Certains disent que c’était une expérience, un affront à leur propre espèce. D’autres mentionnent qu’une embuscade clandestine a mal tourné. Très peu connaissent la vérité, moins en parlent encore. Une chose est sûre: il a déjà chassé des démons et, en tant que première recrue reçue dans la Main d’Atriox, il le fera à nouveau. Jega, un guerrier Sangheili mystérieux et ravagé par la bataille, représente l’un des nombreux nouveaux personnages que vous rencontrerez au cours de la campagne Halo Infinite, chaque confrontation jouant son propre rôle dans le voyage en cours du Master Chief. Bien que l’introduction d’aujourd’hui ne soit qu’un aperçu rapide, nous espérons qu’elle vous donnera envie d’en savoir plus. Croyez-moi, nous avons hâte que vous ayez une chance d’explorer davantage par vous-même.

Avec une nouvelle direction artistique dans Halo Infinite qui s’appuie à la fois sur des éléments classiques et modernes, cela nous a donné une chance de faire progresser la plate-forme Mjolnir une fois de plus, inaugurant l’ère GEN3 des armures d’assaut motorisées, ce à quoi on a fait allusion. pour la première fois dans le passé. dans le manuel de terrain officiel du Spartan. Le Mark VII est le chef de file de cette nouvelle génération, le résultat d’années de tests secrets de composants et de développement de systèmes parallèles. Créée avec la contribution du Dr Halsey elle-même, la dernière version de Mark VII met à jour l’architecture technique de Mjolnir avec des progrès dans les interfaces neuronales, les émetteurs de bouclier, la puissance de fusion et la formulation d’armures.

Sans aucun doute, tout ce qui précède est très intéressant et j’espère qu’il ne faudra pas longtemps pour révéler de nouvelles informations sur Halo Infintie, quelque chose qui, nous l’espérons, se produira avant d’entrer l’année prochaine.