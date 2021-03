Attack On Titan: C’est la bataille la plus difficile de Levi

L’attaque des Titans donne juste à Levi Ackerman sa bataille la plus difficile à ce jour dans les épisodes les plus récents de la quatrième et dernière saison. Après le retard de sa première la semaine dernière en raison d’un tremblement de terre au Japon, Attack On Titan a montré un double épisode.

Épisode 73 voit Zeke Jaeger a finalement fait son mouvement après avoir été retenu captif par Levi lors des épisodes précédents. Juste au moment où Eren a finalement fait son déménagement avec le reste des Jaegerists, Zeke avait mis son plan en action et utilisé son vin infusé de liquide céphalo-rachidien pour transformer tout le peloton de Levi.

Levi a dû non seulement lutter contre tout un groupe de ses anciens camarades, mais aussi contre les Bête Titan.

Levi prend Zeke par surprise alors qu’il s’enfuyait et parvient à l’arrêter avec plusieurs manœuvres avec son équipement tridimensionnel et une lance éclair, le tuant presque à ce moment-là, Levi parvient à garder Zeke en vie afin qu’il puisse l’emmener quelque part où il ne le fait pas. faire quelque chose d’étrange.

Après cela, Levi implante une autre lance éclair dans son estomac, Zeke ne se soucie pas du fait que s’il bouge les deux pourraient périr et active la lance nous laissant tous avec la fin en suspens puisque les deux volent dans les airs après une grande explosion. des éclats d’obus de la lance éclair.

Attack On Titan: The Final Season n’a plus qu’un dernier épisode, bien qu’il ne couvre pas tout le manga réalisé par Hajime Isayama.