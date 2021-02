« Avatar Studios »: L’expansion de la franchise animée est confirmée

La récente présentation faite aux investisseurs de Paramount +, un nouveau service de streaming de la société de production du même nom, a dévoilé une annonce qui ravira les fans de la franchise animée de «Avatar« , Qui jusqu’à présent était composé de deux séries animées: »Le dernier maître de l’air« Y »Le Leyend de Korra», Sans oublier leurs séries de bandes dessinées respectives et quelques romans se déroulant dans leur propre univers.

ViacomCBS avec Nickelodeon a annoncé la formation de « Studios Avatar», Une division dédiée à la création de nouvelles histoires dans cet univers narratif avec le soutien et la collaboration de Michael Dante DiMartino Oui Bryan Konietzko, créateurs de la franchise, en tant que directeurs de la création.

Il est rapporté que les deux développent ces nouvelles séries et films d’animation avec Ramsey Naito, Président de Animation Nickelodeon. Le premier projet du nouveau studio est la réalisation d’un film d’animation qui débutera ses productions cette année, qui comprend des plans de lancement en salles.

Le reste des productions sera exclusif à Nickelodeon et le catalogue de Paramount +. Brian Robbins, Président de ViacomCBS Enfants & Famille a partagé son enthousiasme pour ces nouveaux projets à travers une déclaration dans laquelle il a remercié la présence des créateurs de la franchise dans ce nouveau studio.

«Les histoires et les personnages dirigés par les créateurs ont été les Nickelodeon, Oui Studios Avatar est une façon de donner à Mike Oui Bryan ressources et ouverture à votre imagination encore plus et plongez plus profondément dans l’action et la mythologie de Avatar tout en développant simultanément ce monde et le contenu disponible dans Paramount + Oui Nickelodeon».

DiMartino Oui Konietzko réfléchirait à l’héritage de Avatar: Le dernier Airbender ”, qui fait déjà 19 ans depuis qu’ils ont tous deux créé le concept et assurent qu’ils ont encore plus d’histoires à raconter sur ce monde, se sentant poussés par la communauté de plus en plus croissante de fans.

C’est différent des autres sociétés de streaming, Paramount + Il aura un lancement mondial à partir du 4 mars, avec des offres spéciales pour ses débuts en ligne. Semblable à HBO Max, il est considéré comme une possibilité le lancement dans son catalogue de certains films de la maison de production quelques jours seulement après leur arrivée en salles.