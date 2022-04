Wicked se divise en deux films avec les dates de sortie de 2024 et 2025

Wicked sera transformé en un film en deux parties et mettra en vedette Cynthia Erivo et Ariana Grande.

Méchant, basé sur la comédie musicale à succès de 2 heures et 45 minutes et adapté du roman de George Maguire, sera transformé en un film en deux parties et mettra en vedette Cynthia Erivo et Ariana Grande. Le premier film devrait sortir à Noël 2024 et le second à Noël 2025. Jon M. Chu, le réalisateur de Méchanta récemment annoncé qu’il serait « impossible de lutter » contre l’histoire de Méchant en un seul film.

« Alors que nous essayions de couper des chansons ou de couper des personnages, ces décisions ont commencé à ressembler à des compromis fatals pour le matériel source qui nous a tous divertis pendant tant d’années », a écrit Chu sur Twitter. « Avec plus d’espace, nous pouvons raconter l’histoire de Méchant comme il était censé être raconté tout en apportant encore plus de profondeur et de surprise aux voyages de ces personnages adorés.

En production depuis 2003, la pièce est le 11e spectacle de Broadway le plus ancien de tous les temps. Écrit par Winnie Holzman et composé par Stephen Schwartz, la production originale a remporté trois Tony Awards, dont celui de la meilleure actrice dans une comédie musicale pour Idina Menzel. Marc Platt, qui a produit la comédie musicale de Broadway, produira également le film.

Dans la préquelle qui raconte l’histoire de ce qui s’est passé avant que Dorothy vêtue de vichy n’atterrisse sur le pays d’Oz, Grande jouera le rôle de Glinda (la bonne sorcière) tandis qu’Erivo (la méchante sorcière de l’Ouest) enfilera son balai comme Elphaba, deux amis improbables qui voyagent vers la ville d’émeraude.

Wicked est basé sur le roman de 1995 de Gregory Maguire, Wicked: La vie et l’époque de la méchante sorcière de l’Ouestbasé sur le roman classique de 1900 de L. Frank Baum, Le merveilleux magicien d’Oz. Inutile de dire que tous les onces les fans savent que quelque chose s’est manifestement mal passé concernant l’amitié entre Glinda (anciennement connue sous le nom de Galinda) et Elphaba, la chute de cette dernière en disgrâce se terminant finalement par la chute d’une maison sur elle. Les deux prochains films rendront tout cela clair dans les moindres détails.





En développement depuis 2004, porter le projet au cinéma n’a pas été sans accrocs. Les arrêts de production de COVID-19 ont retardé la date de sortie initiale fixée au 22 décembre 2021, et l’ancien réalisateur, Stephen Daldry, est parti en 2020 en raison de conflits d’horaire. D’autres nouvelles sur le casting n’ont pas encore été annoncées.





