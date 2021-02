Les séries Xiaomi Mi Note 10, Redmi Note 8 et Mi 10T Lite bénéficient de la mise à jour Android 11 dans certaines régions

25 févr.2021 10:41:17 IST

Xiaomi a commencé à déployer la mise à jour MIUI 12 basée sur Android 11 pour Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi 10T Lite et Redmi Note 8 dans certaines régions. Xiaomi avait lancé le Mi Note 10 Pro et le Mi Note 10 en novembre 2019 avec Android 9, tandis que le Mi 10T Lite avait été lancé en septembre 2020 avec Android 10. Le Redmi Note 8 a été lancé en août 2018 avec Android 9 OS. Compte tenu du déploiement du logiciel, la société met à jour à la fois les nouveaux et les anciens modèles de smartphones, mais il n’y a pas de nouvelles sur la mise à jour Android 11 pour ces téléphones en France.

Les Mi 10T Lite, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro et Redmi Note 8 ont commencé à recevoir la mise à jour Android 11 basée sur MIUI 12. Les Mi Note 10 et Mi Note 10 Pro reçoivent des mises à jour en Europe et ont été lancés en novembre 2019 avec Android 9 Pie, ce qui signifie que les téléphones de la série Mi Note 10 ont reçu leur deuxième mise à jour Android qui pourrait être la dernière.

Le Redmi Note 8 a commencé à recevoir la mise à jour en Chine lancée avec Android 9 Pie. Bien que les mises à jour pour MIUI 12 basé sur Android 11 ne soient pas disponibles en France, nous pouvons nous attendre à ce que la société déploie la mise à jour pour le marché indien dans un proche avenir.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂