Suzume no Tojimari : nouveau film d’animation du créateur de Your Name

La société de production Toho Co. Ltd. a publié la première bande-annonce de »Suzume no Tojimari », le nouveau film d’animation du réalisateur makoto shinkaïmieux connu pour avoir créé le film émotionnel »votre nom ». L’aperçu nous présente Suzume, le personnage principal de cette nouvelle histoire, ainsi qu’une porte mystérieuse qui sera le point central de l’intrigue. En plus de pouvoir apprécier le style arctique de l’animation, la date de la première de l’anime au Japon a également été révélée, qui sera le 11 novembre de cette année.

Le film raconte l’histoire de Suzume, une jeune fille de 17 ans qui vit dans une petite ville tranquille de l’île de Kyushu, au sud du Japon. Suzume découvre une porte isolée au milieu d’un bâtiment délabré et abandonné, et est obligée de l’ouvrir. Cependant, lorsqu’il le fait, des portes similaires surgissent soudainement dans tout le Japon, déclenchant la destruction et le chaos partout où elles apparaissent.

Comme ses précédents films, »Suzume No Tojimari » est écrit et réalisé par Shinkai lui-même. Le film célébrera la rencontre du réalisateur avec le créateur de personnages Masayoshi Tankaqui a aussi participé à »Your Name » et »Weathering With You ». Takumi Tanjiest crédité en tant que directeur artistique du film, qui sera produit par CoMix Wave Films et Story Inc.m avec la distribution de Toho.

Makoto Shinkai est l’un des plus grands noms de l’industrie de l’anime aujourd’hui, et son travail est maintenant fréquemment comparé à l’auteur le plus connu du Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Le réalisateur a commencé sa carrière chez le développeur de jeux vidéo Falcom avant de passer à l’anime avec ses débuts de réalisateur avec le court métrage autoproduit « She and Her Cat » en 1999.

Bien que » Suzume No Tojimari » sortira au Japon plus tard cette année, il n’y a pas plus de détails sur sa sortie internationale, ni quand il aura une traduction officielle dans d’autres langues.

» Your Name » est actuellement disponible sur DVD et Blu-Ray, ainsi que via le service de streaming de Funimation. L’autre film acclamé de l’acteur » Weathering With You » est disponible via HBO Max.