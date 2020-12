«  Alice au pays des frontières  »: la série de survie japonaise balayant Netflix est une variante addictive de «  Gantz  » et de «  Battle Royale  »

Nous avons récemment commenté le goût doux-amer laissé par l’irrégulier ‘Sweet Home’ (2020), une série d’horreur et d’action qui est apparue en même temps sur Netflix que ‘Alice in Borderland’, une autre série fantastique du Japon et réalisée pour Shinsuke Sato du manga de Haro Aso qui, bien qu’il n’ait pas fini non plus, est beaucoup plus solide et toujours divertissant que le coréen.

Dans ce cas, nous avons moins de monstres et de mutations mais pas moins de violence, puisque la série est une nouvelle visite des thèmes préférés de la culture de science-fiction japonaise, le gymkhanas avec l’esprit d’un jeu vidéo dans lequel une série de personnages tentent de survivre à la mort à une série de tests qui mettent les protagonistes dans une position de survie forcée, par le biais de dystopies cruelles aux règles de plus en plus difficiles.





L’Alice dans le titre de l’histoire, faisant allusion au travail de Lewis Carroll, est Ryohei Arisu (Kento yamazaki), qui fuyait la police avec ses amis Daikichi Karube (Keita machida) et Chota Segawa (Yuki morinaga), finit par se cacher dans une salle de bain de la gare de Shibuya pour sortir avec la ville totalement déserte les lumières éteintes, comme si la récolte de « The Leftovers » s’était déroulée en deux minutes.

C’est le début d’une série de jeux de survie dont les instructions sont transmises aux joueurs via des smartphones avec la règle générale que, celui qui perd, est exécuté au moyen d’un laser satellite ou subit une explosion de son collier dans le jeu. cou. Ryohei, qui passe la plupart de son temps à jouer à des jeux vidéo, commence rapidement à reconnaître la logique derrière les conceptions du jeu., bien que certains soient trop diaboliques même pour lui à déchiffrer.

Lorsqu’il rencontre d’autres joueurs également bloqués dans la capitale déserte, il forme une alliance avec Yuzuha Usagi (Tao tsuchiya), une alpiniste dont les prouesses physiques sont le complément parfait à ses compétences en résolution de problèmes. Le développement des épisodes a un arc général mais un style « test de la semaine » dans lequel les protagonistes progressent de campagne en campagne survivant à peine.

L’héritage de ‘Battle Royale’ est allongé

Les productions japonaises Netflix les plus réussies de ces années ont été des anime, il est donc logique que vos productions en direct ciblent le même public, et explique que la logique dramatique a beaucoup à voir avec d’autres actions Live du style, et il n’est pas surprenant que l’architecte derrière ‘Alice au pays des frontières‘, vient de la réalisation de l’un des’ précurseurs les plus évidents de la série ‘,Gantz»(2011).

Celui-ci fonctionnait de la même manière, avec un groupe de personnages inconnus piégés dans un mystérieux purgatoire, où ils sont obligés de participer à des missions très meurtrières avec des ennemis changeants qui les font hésiter aux moments les plus inopportuns. Mais ici, nous avons un monde moins fantastique, avec ces monstres fous et quelque chose plus axé sur le processus d’ingéniosité de chaque ennemi et des règles similaires à « Battle Royale ».

Avec des tests qui passent par le grand original ‘Escape Room’, ‘Cube’ (1997) à l’approche de Stephen King dans ‘Poursuivi‘(L’homme qui court, 1987),’Alice au pays des frontières‘se transforme facilement en une série addictive, avec de bonnes valeurs de production qui ne vous font pas envie d’une version anime. Cependant, il n’exploite pas non plus pleinement ses possibilités et reste un beau passe-temps avec du sang, de l’action et du drame sans beaucoup de brouillon, mais qui montre au moins des signes de vie dans la scène fictive japonaise.