Au tour d’Apple: poursuit Epic Games pour dommages-intérêts en violation du contrat App Store

Dans la guerre entre Epic Games et Apple, les rôles ont changé. Le développeur de jeux vidéo a décidé de mettre en œuvre son propre mode de paiement dans « Fortnite » et par conséquent Apple (également Google) a retiré le jeu de sa boutique pour non-respect des règles. Epic Games a immédiatement déposé une plainte contre Apple pour des pratiques monopolistiques présumées en abusant de sa distribution unique d’applications et de jeux sur iOS. Maintenant les rôles sont inversés, Apple lui-même a déposé une demande reconventionnelle contre Epic Games pour dommages et intérêts.





Il reste encore un long chemin à parcourir avant qu’une solution ne soit trouvée dans le procès entre Apple et Epic Games. Pour l’instant, la seule chose qui soit claire est qu’Apple ne peut pas supprimer Unreal Engine de son écosystème, ne supprimez que l’application « Fortnite » selon la décision d’un juge dans une résolution temporaire. Bien que cela soit résolu, ils seront ajoutés plus de poursuites, d’accusations et de conditions par chacun des acteurs.

Dans ce cas, c’est Apple qui a officiellement déposé une demande reconventionnelle. Dans ce document, il demande une indemnité à Epic Games pour la rupture de son contrat de développeur dans l’App Store.

Epic Games n’est pas le « Robin des Bois de l’entreprise moderne », déclare Apple

Le procès laisse quelques déclarations intéressantes concernant comment voient-ils les jeux épiques. Pour Apple, l’image qu’Epic Games cherche à créer selon laquelle ce sont eux qui cherchent à défendre les petits développeurs de la puissance d’Apple est fausse. Ils l’expliquent avec une analogie avec Robin Hood:

« Bien qu’Epic se présente comme une entreprise moderne de Robin des Bois, en réalité, c’est une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui ne veut tout simplement pas payer pour l’énorme valeur qu’elle tire de l’App Store. »

Essentiellement, ce qu’Apple semble demander, c’est que Epic Games vous rembourse l’argent que vous auriez pu gagner avec votre mode de paiement illégal (selon les termes de l’App Store) pour les achats dans « Fortnite ». C’est-à-dire pour les achats dans « Fortnite » qui ont été effectués entre le moment où ils ont activé leur propre mode de paiement et le retrait de l’application. Apple, cependant, n’indique pas clairement le montant demandé.

Apple décrit les actions d’Epic comme un «assaut furtif» et sa fonction de paiement direct comme une «fonctionnalité de vol de commission». C’est pour ça que demander le remboursement de cet argent entré avec votre propre mode de paiement. Également une ordonnance judiciaire permanente qui interdit votre mode de paiement dans toutes les applications, y compris « Fortnite ».

Ils vont passer mois jusqu’à ce qu’il y ait une solution claire et nous allons à peine voir ‘Fortnite’ revenir sur l’App Store. Alors qu’Epic Games a demandé au tribunal d’être à nouveau autorisé à exploiter le magasin avec son jeu phare, la commande temporaire reconnaissait à Apple qu’Epic Games avait enfreint les règles. Que ces règles soient justes ou non, c’est ce qui sera résolu à l’avenir. Des tiers sur la question comme Microsoft ont commencé à choisir leur camp.

