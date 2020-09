Microsoft enregistre le logo Xbox Velocity et encourage son apport à plus de matériel

Je vous disais il n’y a pas longtemps que Microsoft avait déposé la marque Xbox Velocity Architecture. Au cas où vous ne savez pas vraiment ce que c’est, il s’agit d’une architecture matérielle optimisée conçue pour accélérer le chargement des jeux. Mais si tout cela ressemble à du chinois, dans ce texte je vous dirai mieux.

Mais le fait est qu’après avoir enregistré la marque, Microsoft a également franchi l’étape suivante en enregistrant le logo. L’enregistrement du logo a été effectué à peu près au même moment que la marque et vous pouvez le voir ici.

Xbox Velocity Architecture, vers plus de matériel

La conclusion que nous tirons de l’enregistrement du brevet est la même que celle que nous appliquons maintenant au fait de concéder également une licence pour le logo. Cela n’a pas beaucoup de sens pour Team Xbox de breveter une marque entière et une iconographie pour une ou deux consoles. C’est quelque chose qui a fini par être appliqué dans la Xbox Series S.

De plus, maintenant la rumeur du projet Edinburg semble forte, ce qui serait une nouvelle console de plus à l’horizon. Nous en avions déjà entendu parler l’année dernière et même avant, quand il a été dit que ce n’était qu’une boîte prête à exécuter des jeux de Project xCloud. Les inconnues sont nombreuses, mais si quelque chose est clair pour moi, c’est que si le projet d’Edinburg existe, il s’adaptera à Xbox Velocity.

Il est également possible de voir à l’avenir comment Microsoft se lance pour créer des modèles Surface à jouer, par exemple. Et il n’est pas faux de penser que Xbox Velocity est l’architecture que les serveurs Cloud Gaming s’adapteront.