+ Quand les Gardiens de la Galaxie 3 seront-ils diffusés sur Disney+ ?

Vente-unique.com Ensemble sommier + matelas ressorts 3 zones WOLKENTANZ de MORGENGOLD - 140 x 190 cm

Matelas ressorts WOLKENTANZ - 20 cm - soutien ferme - GRAND CONFORT Ame: Ressorts Bonnell (234 pour le 90x200, 336 pour le 140x190, 364 pour le 140x200, 416 pour le 160x200) Naturellement aérés, les matelas ressorts permettent une excellente hygiène. Très résilients, ils seront très appréciés de ceux qui bougent beaucoup pendant la nuit. Épaisseur des ressorts: 13cm Accueil : - 2 cm de mousse 3 zones : 25 % mousse densité 20kg/m3, 50 % zone centrale en mousse viscoélastique à mémoire de forme 40 kg/m3 et 25% de mousse 20kg/m3 Issue des dernières innovations de literie, la mousse viscoélastique épouse chacune des formes de votre corps et permet aux muscles de votre dos de se relâcher complètement durant votre sommeil. Fini les douleurs au réveil, plongez dans un cocon de bien-être ! Les 3 zones de confort différenciées sont étudiées pour adapter la fermeté du soutien en fonction des parties du corps. Garnissage : - 5 cm de mousse de confort de densité 20kg/m3 Coutil: Coutil 100% Polyester Sommier déco tapissier PANACEA de DREAMEA - Blanc Sommier 14 lattes en bouleau. Hauteur 15 cm Coloris : Blanc 4 pieds en bois massif hauteur 15cm inclus Ce sommier peut convenir à tous types de matelas (mousse, ressort ou latex). Tailles : Disponible en 90x200, 140x190, 140x200 et 160x200cm Produit livré à monter soi même. Gage de qualité, cet ensemble est garanti 5 ans par MORGENGOLD®. Marque Allemande très pointilleuse sur la qualité de ses produits, MORGENGOLD met toute la technique au service de votre sommeil : zones de soutiens, déhoussables, lavables, les matelas MORGENGOLD rendent vos nuits plus saines pour des matins rayonnants. Confiez votre sommeil à la marque Allemande MorgenGold ! Afin de faciliter la livraison et de résoudre les problèmes d'accès difficile pour certains appartements, ce matelas vous est livré compressé sous vide, puis enroulé dans un emballage compact. Dès ouverture de l'emballage, il reprend en quelques minutes sa taille et son volume. 36h sont nécessaires pour que le matelas récupère son volume définitif. Le délai de livraison vous sera confirmé dans le panier.SpécificitésEpicéa : Originaire des régions froides d'Europe, l'Epicea est un bois léger, tendre et élastique qui est très apprécié pour son grain fin et sa maléabilité. Utilisé dans la fabrication d'instruments à cordes, ce bois de résonnance présente un aspect clair légèrement doré.Forêts gérées durablement : Soucieux de préserver l’écosystème dans lequel nous vivons, nous privilégions les bois provenant de forêts gérées durablement. Par cette action, nous luttons contre la déforestation et nous nous engageons à préserver les sols et donc la biodiversité.Dimensions et colisMatelas classique WOLKENTANZ : Quantité : 1Produit : Longueur 190 cm, Largeur 140 cm, Hauteur 24 cm, Poids 28 kgColis : Longueur 150 cm, Largeur 32 cm, Hauteur 32 cm, Poids 28 kgSommier tapissier PANACEA : Quantité : 1Produit : Longueur 188 cm, Largeur 138 cm, Hauteur 15 cm, Poids 26 kgColis : Longueur...