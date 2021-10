La série Netflix que les fans d’astrologie vont adorer

Netflix

© NetflixLe guide astrologique des cœurs brisés est disponible sur Netflix.

La série, le cinéma et le astrologie de plus en plus sont liés. Et en effet, voici maintenant une très bonne nouvelle pour ceux qui aiment cette discipline ésotérique. C’est que Netflix vient de sortir le trailer d’une prochaine série qui sera idéale pour ceux qui aiment les stars. Il s’agit de Guide astrologique des cœurs brisés, une émission italienne qui en tournera plus d’un à l’écran de la plateforme. Nous vous disons de quoi il s’agit et quand est sa première.

Son synopsis officiel nous dit que Alice Bassi est une jeune femme d’une trentaine d’années qui travaille comme assistante de production pour une petite chaîne de télévision. Elle est célibataire, même si elle aimerait tomber amoureuse de quelqu’un, et encore plus lorsqu’elle apprend que son ex va non seulement se marier mais qu’il va aussi être père. Sa vie change complètement lorsqu’elle rencontre Tío, un jeune acteur super sympa et fan d’astrologie, qui va lui faire voir les choses différemment.

Pour les fans d’astrologie, sa bande-annonce sera extrêmement intéressante, car le signe solaire du protagoniste est révélé, ce qui est Balance, gouverné par la planète Vénus et dont le thème principal est précisément les relations. Pendant ce temps, son ami et gourou astral, Oncle, est Gémeaux, comme la Balance un signe d’air, très doué pour les mots et généralement toujours amusant. Cependant, le signe du directeur créatif de l’entreprise où travaille Alice et avec qui, apparemment, elle aura une sorte de romance, n’est pas révélé.

Guide astrologique des cœurs brisés Il est basé sur le roman du même nom de Silvia Zucca, qui est devenu un best-seller peu de temps après sa parution. Sans aucun doute, ce spectacle avec un scénario de Bindu de Stoppani et Fabrizio Cestaro est innovant comme nous l’avons rarement vu à l’écran. Et, comme si cela ne suffisait pas, il aura des paysages impressionnants puisqu’il est tourné presque entièrement dans la ville de Turin, en Italie.

Claudia Gusmano est le protagoniste de l’histoire et ils l’accompagnent Lorenzo Adorni et Michèle Rosiello. Comme signalé Netflix, la série sera diffusée prochainement 27 octobre et, sans aucun doute, cela deviendra un véritable événement comme ils le sont déjà La Casa de Papel, The Squid Game, Choses à nettoyer, entre autres séries et films.

