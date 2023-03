Attack on Titan surpasse Fullmetal Alchemist en tant qu’anime le mieux noté

Avec la première de sa dernière saison de »L’attaque des Titans » vient d’être classée comme la série animée la mieux notée. Comme indiqué sur la page MaListeAnimel’anime iconique actuellement produit par MAPPAoccupe désormais la première place avec une note de 9,23, dépassant » Fullmetal Alchemist: Brotherhood », qui occupait la première place avec une note de 9,11.

» Attack on Titan: The Final Season » a débuté sa deuxième partie en janvier 2022, et est maintenant au milieu de sa troisième et dernière partie, qui a récemment créé sa première émission spéciale d’une heure le 3 mars 2023.

L’anime »Attack on Titan » a un grand nombre de fans dans le monde entier. Ils ont même récemment critiqué la plateforme croustillant pour ne pas avoir diffusé simultanément la première spéciale de la partie 3 en même temps qu’au Japon, avec un retard de deux heures qui a poussé de nombreux fans à exiger le nouvel épisode via Twitter.

Reprenant là où la partie 2 s’est arrêtée, »The Final Season – Part 3 » se concentre sur un événement massif connu sous le nom de »The Rumble », qu’Eren provoque en libérant les Titans colossaux piégés dans les murs de Paradise Island. . Bien que cet acte laisse le monde à la merci des Titans, Eren pense que c’est le seul moyen pour l’humanité d’atteindre la liberté.

Basé sur le manga de hajime isayama, »Attack on Titan » se déroule dans un monde en proie à d’énormes monstres sanguinaires appelés Titans qui forcent ce qui reste de l’humanité à se réfugier derrière d’énormes murs de pierre. Après l’anéantissement de leur famille, Eren et Mikasa rejoignent le Survey Corps, un groupe dédié à vaincre les Titans et à reconquérir le monde pour l’humanité.

En raison de sa grande popularité, » Attack on Titan » a été étendu au-delà de l’anime et du manga populaires, avec une adaptation cinématographique en deux parties réalisée par Shinji Higuchi, couvrant la première partie de l’histoire du manga, avec l’acteur Haruma Miura jouant le rôle d’Eren.

»L’attaque des Titans » diffuse sa nouvelle saison sur la plateforme Crunchyroll.