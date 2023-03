Idris Elba met fin aux rumeurs de James Bond avec Martini Joke dans Luther: The Fallen Sun

Les fans rêvent depuis longtemps d’un Idris Elbe annonce que le prochain James Bond. Depuis que Daniel Craig a pris sa retraite du personnage 007 en 2020, les fans de Bond ont spéculé sur le remplacement à venir. Les acteurs Henry Cavill, Michael Fassbender, Tom Hardy, Sam Heughan et Regé-Jean Page ont souvent été en lice sur des listes populaires et des sites de paris qui suivent les cotes. Elba, cependant, est généralement en tête de liste.





Peut-être, c’est-à-dire jusqu’à maintenant. Il semble que l’acteur confirme enfin contre toute attente qu’il ne sera pas James Bond, selon un œuf de Pâques pudique tombé dans son nouveau film Luther: Le Soleil Déchu. Selon Deadline, le premier volet du film de la franchise télévisée britannique qui a commencé sur la BBC présente une scène du personnage d’Elbe rejetant résolument un martini – une référence que la star a confirmée était un clin d’œil aux fans qui réclament toujours son tour en tant que sosie de James Bond. .

Elba a déclaré dans le passé qu’il ne souhaitait pas vraiment assumer le rôle que ses fans lui donneraient en tant que prochain 007. Cependant, avec le personnage de Bond actuellement en cours de vague « réinvention » de deux ans par les producteurs de franchise , Elba a répondu à des rumeurs antérieures sur La boutique podcast en 2022, disant :

« Ce n’est pas un objectif pour ma carrière. Je ne pense pas que jouer à Bond satisfera certains de mes objectifs personnels. Il satisfera certainement la volonté d’une nation. Je ne vais pas mentir, je vais dans tous les coins du monde, et je parle de différentes cultures, elles disent toujours « Bond ». Et je sens que ça me dépasse à ce carrefour. C’est au delà de mes compétences. Ce n’est pas une question de, devrais-je, dois-je, vais-je. C’est ce que la volonté de la nation dicte parfois.





« C’est un engagement de 10 à 12 ans »

Eon Productions

L’île d’Elbe semble être occupée par d’autres objectifs, notamment faire Luther, co-animant un podcast, représentant l’ONU en tant qu’ambassadeur de bonne volonté, et même DJing. Plus tôt en 2022, la productrice de la franchise Bond Barbara Broccoli a été citée dans un Deadline Appel de l’équipage podcast confirmant que, lors du casting de 007, Elba faisait « partie de la conversation ».

« Et, vous savez, cela fait partie de la conversation », a expliqué Broccoli, « mais il est toujours difficile d’avoir la conversation quand vous avez quelqu’un dans le siège » (en référence à Craig). Cependant, d’autres interviews en 2022 ont un peu renversé le scénario, les producteurs Broccoli et Michael G. Wilson disant à des sources que « quand nous castons Bond, c’est un engagement de 10 à 12 ans » et qu’ils pourraient être intéressés par quelqu’un qui a « 30 ans ». -quelque chose » – ce qu’Elbe n’est pas. Chris Evans a commenté le poids de l’engagement de la franchise dans sa propre décision de rejoindre l’univers Marvel.

Que ce soit lié ou non à la chronologie de l’âge ou au désintérêt de l’acteur pour le rôle, le clin d’œil cavalier martini d’Elbe dans son nouveau film – un « Non, merci » décidé – semble annoncer le dernier clou dans le cercueil pour les rêves des fans d’un Idris James Bond. Elba est si facilement James Bond, semble-t-il, qu’il ne se soucie pas de savoir si vous voulez qu’il soit. Lâchés pour s’amuser, les fans peuvent se sentir secs, secoués et non remués.

Mais Elba a trouvé un avenir de film d’action dans Luther, expliquant le nouveau film « … Je pense qu’avec John (Luther), il y a une sorte de relatabilité fondée. C’est l’espace où je pense que je peux amener cette franchise plus loin et plus profondément.

Au-delà d’Elbe et d’une longue liste de mecs, les fans ont également appelé à une femme Bond, une question à laquelle Ana de Armas a répondu lors de la réalisation de Bond 27 en disant: «Ce que j’aimerais, c’est que les rôles féminins dans les films Bond, même si Bond continuera à être un homme, sont amenés à la vie d’une manière différente. Rappelant le personnage progressif non-Bond-Girl de Armas joué – même brièvement – dans Pas le temps de mourirelle a ajouté: « C’est ce que je pense être plus intéressant que de retourner des choses. »

l’île d’Elbe Luther: Le Soleil Déchu a fait ses débuts dans les cinémas britanniques et sortira dans le monde entier sur Netflix le 10 mars. Le premier film de la franchise, il y a eu cinq saisons de Luther sur la BBC depuis 2010.