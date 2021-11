Mare of Easttown : y aura-t-il une saison 2 ?

Alors que sa vie s’effondre autour d’elle, une détective d’une petite ville de Pennsylvanie, Mare Sheehan (Kate Winslet), enquête sur un meurtre local dans une ville déjà hantée. Jument d’Easttown explore le côté obscur d’une communauté proche et fournit un examen authentique de la façon dont les tragédies familiales et passées peuvent définir notre présent. La série à succès a été acclamée par les critiques qui ont loué son histoire, ses personnages, son jeu d’acteur et la représentation des femmes.

Il a remporté 16 nominations aux Primetime Emmy Awards de cette année et en a remporté quatre, dont Meilleure actrice principale pour Winslet, acteur de soutien pour Evan Peters (que nous pouvons reconnaître de WandaVision) et actrice dans un second rôle pour Julianne Nicholson (également dans HBO’s L’étranger).

Un deuxième volet de la série policière est une conversation en cours, mais son créateur craint qu’ils « aient utilisé beaucoup d’outils de la boîte à outils dans la première saison ». Voici un aperçu de la fin du premier opus acclamé par la critique – et y a-t-il un potentiel pour un tout nouveau scénario ?

Résoudre le mystère Erin McMenamin

Tout d’abord, revoyons comment le mystère original s’est terminé. La finale a effectivement attaché toutes ses pièces en mouvement sans dérailler, malgré tous ses innombrables faux-semblants tout au long des six premiers épisodes. L’épisode 7 a révélé que l’oncle d’Erin (joué par Joe Tippett) avait engendré le bébé d’Erin après avoir eu une liaison avec elle et que le fils adolescent de John (Cameron Mann) avait tué Erin en essayant de faire peur à la jeune mère pour qu’elle reste loin de son père.

Même Katie, qui avait disparu depuis plus d’un an jusqu’à ce que Mare la sauve plus tôt, emménage dans une nouvelle maison dans la finale et a sa propre fin heureuse. Les deux grands mystères au cœur du thriller – la disparition de Katie et le meurtre d’Erin – sont résolus, et Mare termine l’épisode en visitant enfin le grenier où son fils s’est suicidé. C’est une fin appropriée pour un spectacle qui était sans doute beaucoup plus intéressé par l’exploration du deuil que par la résolution du mystère.

Regard sur l’avenir potentiel de la franchise

Gardant à l’esprit cet argument – ​​que la série a peut-être mieux réussi en explorant le chagrin de Mare par rapport à la résolution de l’affaire – nous gardons espoir que revisiter le voyage émotionnel du personnage principal pourrait générer du contenu supplémentaire pour un deuxième versement. Avant même que la finale ne soit diffusée, cependant, le créateur Brad Ingelsby a déclaré à Esquire: « C’est une histoire très fermée. Je pense que vous l’avez vu maintenant, l’histoire se termine. Je pense que tous les détails sont liés. Je l’espère au moins . » Il a ensuite déclaré à TVLine : « Nous avons donné à Mare un arc tellement personnel où elle a dû faire face à cette perte dans sa vie, et nous devions construire un autre arc émotionnel capable de rivaliser avec [that]. »

Interrogée sur la possibilité d’un deuxième versement après sa victoire aux Emmy en septembre, Winslet a dit à E! News, « Honnêtement, je n’ai pas de réponse claire. Je veux dire, il y a eu des conversations à ce sujet, bien sûr, parce que le succès de la série nous a vraiment tous surpris. Et puis, d’une manière ou d’une autre, c’est devenu ce moment culturel, ce moment de l’air du temps qui a capté l’attention des gens d’une manière vraiment remarquable. »

Une autre série à succès de HBO, De gros petits mensonges, lancé de la même manière comme une simple mini-série, mais a ensuite avancé avec une saison de suivi après tout le buzz et la reconnaissance de l’Académie. Pourrait Jument d’Easttown suivre ses traces avec un deuxième versement? Rien n’a encore été confirmé.

« C’était écrit de manière limitée, et ça se termine – il n’y a plus de mystère à résoudre. Kate [Winsletl] et moi, si nous pouvions découvrir une histoire dont nous étions vraiment fiers et dont nous avions l’impression que c’était un deuxième chapitre méritant du voyage de Mare, alors peut-être. Je n’ai pas encore craqué ; Je ne sais pas ce que c’est, honnêtement », a déclaré Ingelsby au Hollywood Reporter en mai. « Mais s’il y avait un monde dans lequel nous étions convaincus, c’est une continuation de l’histoire qui honore le premier chapitre et fait les choses un le public appréciera, alors peut-être. Mais pour le moment, je n’ai aucune idée de ce que cela pourrait être. »

Bien que rien ne soit officiel pour le moment, Winslet pense certainement aux prochaines étapes de Mare. « Mais je pense que jusqu’à ce que les scripts soient en place, nous pourrons vraiment réagir et savoir ce que pourrait être l’histoire complète d’une saison deux, et aussi où va Mare », a-t-elle également déclaré. E! Nouvelles. Et lorsqu’elle a été interrogée par TVLine sur la perspective d’une deuxième saison, Winslet a déclaré qu’elle « adorerait jouer à nouveau à Mare. Elle me manque. Vraiment. C’est la chose la plus étrange. J’ai l’impression d’être en deuil. C’était un un rôle absolument merveilleux… Il y a quelque chose de très addictif chez Mare, parce qu’elle est tellement scandaleuse, adorable, brillante et réelle, vous savez ? J’ai adoré la jouer. »

Le réalisateur Craig Zobel a admis en mai qu’il souhaitait également poursuivre l’histoire dans une autre saison. « Je pense que si suffisamment de fans sont excités à ce sujet, je suis certainement fasciné par Mare Sheehan, et ce serait bien si nous pouvions la voir davantage », a-t-il déclaré à Insider à l’époque. D’un autre côté, Zobel a déclaré qu’il aimait « qu’il y ait une sorte de fin à une histoire », arguant que la série fonctionnerait mieux si elle restait une mini-série.

Restez à l’écoute pour tous les détails confirmés sur une saison de suivi potentielle pour notre détective Hoagie grignotant Hoagie.