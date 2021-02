7 documentaires à regarder maintenant si vous êtes fan de Vikings

Les Vikings ont grandement contribué à la propagation



La culture nordique dans le monde



au cours des dernières années. Avec six saisons réussies,



a montré une réalité souvent inconnue



et il a pris des aspects de l’histoire réelle pour construire son argument. Si vous faites partie de ceux qui ont vu la série et



vous voulez en savoir plus sur les vrais vikings



, voici la liste que vous attendiez:



consultez 7 documentaires idéaux pour en savoir plus.



7 documentaires à voir absolument si vous êtes fan de Vikings



1



Grands guerriers



« Documentaire sur les grands guerriers, chapitre dédié aux guerriers vikings. Leur religion était basée sur la guerre, leur arme, peu orthodoxe, mais avec celle qu’ils se sentaient le plus fort était une hache de guerre et leurs tactiques brutales terrorisaient toute l’Europe. Les guerriers vikings étaient forts, durs et détruisant impitoyablement presque tout sur leur passage. Avec leurs vêtements et leurs armes faits maison, ils se sont appuyés sur leur vitesse et leurs stratégies féroces pour réussir au combat, ce qui leur a valu une réputation effrayante dans toute l’Europe. »



deux



Vikings découverts



« Vikings: Uncovered se compose de quatre épisodes d’une heure chacun. Clive Standen (Rollo), Katheryn Winnick (Lagertha) et Alyssa Sutherland (Aslaug) sont quelques-uns des protagonistes de la série qui accompagneront le spectateur à la recherche des mystères cachés de les Vikings »



3



Histoire des Vikings



« Mais c’est une autre histoire » est une série documentaire hebdomadaire diffusée sur YouTube qui aspire à résumer toute l’histoire de l’humanité, de la création de la Terre à nos jours »



4



Scandinavie – Les Vikings



« Viking est le nom donné à différents groupes de pillards, explorateurs et commerçants scandinaves, originaires des territoires correspondant à la Norvège, à la Suède et au Danemark, qui ont vécu entre les années 793 et ​​1066, à une époque du Moyen Âge connue sous le nom d’ère viking. étaient les descendants des peuples germaniques qui se sont installés dans la péninsule scandinave vers 2000 avant JC Ils partageaient entre autres des caractéristiques géographiques, ethniques, culturelles, linguistiques et religieuses. Au fil du temps, ils ont établi des colonies dans de nombreux endroits tels que l’Afrique du Nord, la Russie, Constantinople et le Nord Amérique »



5



Comment les Vikings ont changé le monde



<< Une nation de marins et de marchands, les Vikings, a révolutionné l'exploration et le commerce au Moyen Âge et a découvert l'Amérique 500 ans avant Colomb. Nous révélons à quel point leur mauvaise réputation de sauvages, d'assassins et de pillards est fausse et nous montrons un peuple étonnamment tolérant avec un réseau commercial élaboré qui s'étendait sur toute l'Europe. Pendant 900 ans, leur légèreté, leurs voiliers maniables ne pouvaient être égalés. Comme les meilleurs marins de leur temps, ils étaient des explorateurs et des commerçants experts qui ont établi de nouvelles références et laissé son empreinte partout "