Quand la deuxième partie de Shingeki no Kyojin : Attack on Titan Part 3 est-elle sortie ?

L’épisode spécial de Shingeki no Kyojin est arrivé, mais ce n’est que la moitié de l’histoire. Quand le reste de la saison finale sera-t-il disponible?

© CarteQuand la deuxième partie de Shingeki no Kyojin : Attack on Titan Part 3 est-elle sortie ?

shingeki no kyojin Non seulement il a été établi comme l’un des meilleurs anime de tous les temps, mais il a également gagné le droit de se positionner parmi les principales listes de séries télévisées de l’histoire. Chacune de ses sorties capte l’attention d’une grande partie du public à travers le monde et cela a été démontré avec l’épisode spécial de la partie 3 de sa dernière saison. A quand la suite de l’histoire ?

L’une des discussions les plus chaudes parmi le public du programme a été la manière dont le studio Mappa a décidé de diffuser le dernier épisode, puisque ce que l’on appelle la « dernière saison » a commencé fin 2020 et se poursuit à ce jour en trois parties. division. Bien que cela ait suscité un débat sur les réseaux sociaux, l’épisode d’une heure récemment diffusé continue de recevoir des commentaires positifs.

+Quand est-ce que la partie 2 de Shingeki no Kyojin, dernière saison partie 3, est-elle sortie ?

L’épisode spécial est arrivé sur le service de streaming Crunchyroll le vendredi 3 mars, comme annoncé à la mi-janvier. Quelques semaines plus tard, il a été confirmé que la deuxième partie de la partie 3 de la dernière saison de shingeki no kyojin Il serait présenté en première en 2023, mais au cours des dernières heures, il a été officialisé que ce serait à l’automne du Japon cette année, c’est-à-dire entre septembre et décembre.

« L’aube de l’humanité » C’était le chapitre précédent publié avec le synopsis suivant: « Ils l’ont vu ce jour-là. Ce dont ils ont parlé ce jour-là. Ce qu’ils ont choisi ce jour-là. Tout cela était ce qu’il voulait. » Là, nous voyons Eren Jaeger devenir le Titan fondateur pour lancer le Earth Rumble, en commençant sur l’île de Marley. Pendant ce temps, ses amis avec Mikasa et Armin en tête vont tenter de l’arrêter.

Maintenant, l’histoire continue avec Eren commençant le grondement à Marley et laissant ses premiers morts. Pendant ce temps, l’équipe a pleuré le sacrifice de Hange Zoe afin de pouvoir s’échapper dans l’avion pour les emmener au titan fondateur pour le combattre. La fin se rapproche maintenant qu’ils ont réussi à atteindre le jeune Jaeger et tout le monde est prêt pour une dernière bataille qui déterminera l’avenir de la planète. Pour cela, il faudra attendre quelques mois.

