Attack on Titan révèle une nouvelle bande-annonce pour The Final Season Part 3

Une nouvelle bande-annonce pour » vient d’être dévoiléeL’Attaque des Titans : La dernière saison – Partie 3 ». Publié via la chaîne YouTube canyon de poneyl’aperçu présente les Titans colossaux qu’Eren et sa compagnie devront affronter dans la bataille finale pour sauver l’avenir de l’humanité.

La bande-annonce de l’anime a été diffusée pour la première fois lors d’une émission en direct, où il a été annoncé que le groupe OuiMqui a interprété les chansons thématiques d’ouverture de la partie 2 de la quatrième saison de » Attack on Titan », reviendra pour interpréter la chanson thème d’ouverture de la série » Unter the Three ».

La partie 3 de la dernière saison présentera sa première moitié d’épisodes le 3 mars, tandis que la seconde moitié arrivera plus tôt dans l’année.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Chronologie de Shingeki no Kyojin : dans quel ordre regarder les films et les saisons de L’Attaque des Titans







»The Final Season Part 3 » reprendra les événements directement de la décision d’Eren dans la partie 2, où il a déchaîné des milliers de Titans colossaux dans les murs de Paradis Island, dans une tempête connue sous le nom de »The Rumble ». La dernière bande-annonce nous montre une version jeune et innocente d’Eren contre son moi actuel, où il embrasse le concept de liberté en laissant les Titans abattre les murs de la ville, ce qui, selon lui, maintient l’humanité enfermée.

Le manga écrit par hajime isayama a été publié dans Bessatsu SHonen Magazine de septembre 2009 à avril 2021. Alors que Wit Studio produisait les premières saisons de »L’attaque des Titans », MAPPA reprenait l’anime pour réaliser »The Final Season », les derniers épisodes qui se termineront l’histoire d’Eren et de ses compagnons.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Hange, de Shingeki no Kyojin : faits curieux que vous ne saviez peut-être pas

»L’Attaque des Titans » est actuellement l’un des mangas les plus vendus de tous les temps, avec 110 millions d’exemplaires en circulation dans le monde. Il a également reçu un grand nombre de récompenses au fil des ans, dont le prix Kodansha Manga en 2011, le prix Attilo Micheluzzi en 2014 et le prix de la meilleure série manga en 2015, entre autres.

L’anime » Attack on Titan » est disponible sur le catalogue de Crunchyroll, avec son premier épisode de la dernière saison en première le 3 mars d’une durée d’une heure.