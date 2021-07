L’étonnant conflit dans le casting de La Niñera d’un acteur de Stranger Things

Fran contre Maxwell et Grace ! Le casting principal de La Nounou vit un conflit inattendu 21 ans après la fin de la série. Fran Drescher, le protagoniste, est confronté à Charles Shaughnessy et Madeline Zima pour sa candidature à la présidence de SAG-AFTRA devant un acteur de Stranger Things. L’actrice de 63 ans a perdu le soutien de ses anciens coéquipiers. Qu’est-ce qui s’est passé?

La nounou faisait fureur dans le monde dans les années 1990 avec six saisons entre 1993 et ​​1999. La sitcom était basée sur une baby-sitter excentrique (Fran Fine) qui a commencé à travailler au domicile d’un milliardaire (Maxwell Sheffield) et après des aventures amusantes il gagnait l’amour de son patron et de ses enfants Maggie, Grace et Brighton.

Fran Drescher (Getty)



En 2020, le casting a tenu une réunion virtuelle pendant le confinement en raison de la pandémie de coronavirus et il y a eu des retrouvailles émouvantes tenues par les plus nostalgiques. Cependant, un an plus tard, des différends entre trois des principaux acteurs ont éclaté en raison d’un problème politique.







Le conflit inattendu dans le casting de La Niñera après 21 ans

Drescher s’est présenté à la présidence de la Screen Actors Guild-Fédération américaine des artistes de la radio et de la télévision. L’entité fondée en 2012 représente quelques 160 mille personnes et il est essentiel pour négocier les conditions de travail au sein de l’industrie. Le rival de Fran aux élections est Matthieu Modine, connu dernièrement sous le nom Martin Brenner dans Des choses étranges. Étonnamment, l’acteur de 62 ans a le soutien de deux stars de La Niñera.

Matthieu Modine (Getty)



« Je soutiens Matthew Modine en tant que président national et Joely Fisher en tant que secrétaire-trésorier national SAG-AFTRA. Parce qu’ils ont l’expérience et la vision pour anticiper où vont les choses à partir de maintenant. », influencé une déclaration Shaughnessy (Maxwell dans la célèbre sitcom) sans nommer son ancien partenaire.

D’un autre côté, Zima (Grace) a également parlé en faveur de Modine : « En tant que membre du syndicat depuis 31 ans, j’ai pleinement confiance et soutiens Matthew Modine en tant que président de la SAG-AFTRA. ».

Aucun membre de The Nanny ne soutient Dresher ? Oui, Renée Taylor. L’interprète de Sylvia Fine (la mère de Fran) a déclaré qu’elle est avec elle dans son projet, même si elle reste neutre dans la course à la présidentielle.