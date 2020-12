« Attack On Titan »: Qui est le porteur actuel du Colossal Titan?

« L’attaque des Titans » (Shingeki no Kyojin) ce se termine dans le manga, côté anime, on entre dans la dernière saison et bientôt nous serons à égalité avec l’histoire en général, L’un des personnages les plus importants et qui a peut-être déclenché toute cette vague d’attaques, le Titan colossal sera une partie importante de la quatrième saison.(SPOILERS À VENIR)

Qui est le Titan colossal?

Le Titan colossal est l’un des neuf titans et le plus grand et le plus fort physiquement de tous. Ses principales caractéristiques sont sa grande taille, sa grande force physique et sa lenteur. Le plus grand des titans changeants est actuellement en possession de Armin Arlert après avoir mangé Bertolt Hoover pour sauver sa vie après le combat pour récupérer le mur Maria.

Il Titan colossal possède également la capacité unique de crachant de grandes quantités de vapeur chaude autour de votre corps. Pas comme les autres titans, cela est capable de le faire à volonté sans avoir besoin de subir de dommages physiques. Compte tenu de la pression et de la force générées après l’émanation de vapeur, ce pouvoir peut être utilisé pour repousser les ennemis.

À un moment donné de cette dernière saison le corps d’exploration quittera l’île paradisiaque et partira vers la cité marleyenne de Libero, où ils seraient chargés de récupérer à Eren et affaiblir les forces ennemies.

Armin se faufile dans l’armée marleyenne et, dans un port, se transforme en Titan colossal, anéantissant une bonne partie de la flotte, puis il se déplace à travers les ruines de l’endroit, et une fois sa tâche accomplie, Armin annule la transformation et se lance dans un dirigeable dans lequel Hange il l’attend.

« L’attaque des Titans » saison 4 et est enfin en streaming actuellement.