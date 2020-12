Comment décongeler tous les éclats de la quête des montagnes | Impact Genshin

Tablette Tactile Android 9.0 Pie - MEBERRY Tablettes 10 Pouces avec 4 Go RAM 64 Go ROM - Certification Google GSM - 4G LTE Dual SIM &Dual Caméra,8000mAh ,WI-FI,Bluetooth,Clavier&Souris - Gris

【CONTENU DU PACKAGE】 Tablette tactile | étui de protection| Clavier Bluetooth | Câble clavier USB | Souris sans fil 2.4G | Adaptateur de type C vers USB | Stylo Capacitif | Film protecteur | Manuel de l'utilisateur | chiffon sans poussière | Chargeur standard européen | Câble de données de type C | Rainure de carte. 【ANDROID 9.0 Pie】 Ceci est le dernier système: les tablettes MEBERRY sont équipées d'Android 9.0 Pie et sont certifiées par GOOGLE. Le système mis à niveau peut vous aider à télécharger des applications plus compatibles et à offrir une expérience plus fluide. Convient pour l'éducation, les réseaux sociaux (Whatsapp / Facebook), les jeux, la musique, la vidéo (Netflix / Youtube), etc. 【4 GB + 64 GB & 8000 mAh】 Il s'agit d'une tablette de 10 pouces aux performances puissantes: elle dispose d'un processeur quadricœur, de 4 Go de RAM et de 64 Go de ROM (stockage extensible de 4 à 128 Go). Résolution d'écran IPS (1280 * 800) et 8000mAh 7-8 heures de batterie de secours de temps de lecture vidéo (720P et 1080P).C'est le meilleur choix pour Noël-Choisir MEBERRY ne vous laissera pas tomber 【DUALSIM & DUAL CAMARE】 MEBERRY Tablette tactile a également plus de vos besoins: il prend en charge les appels à double carte et l'accès Internet, et la résolution 1280 * 800 vous offre une meilleure expérience. Appareil photo 5 MP + 8MP, vous pouvez prendre de belles photos à tout moment. L'interface de charge Tpye-C prend en charge la charge rapide et le transfert de fichiers. MEBERRY vous dira quel est le meilleur compagnon de voyage. 【SERVICE DE HAUTE QUALITÉ】 Nous sommes une équipe solide: équipe de service clientèle professionnelle + ingénieur senior. Si vous avez des questions sur le produit, ♥♥♥n'oubliez pas de nous contacter (Nous avons un service de remplacement de produit (sauf pour les dommages causés par l'homme)), et nous vous aiderons à résoudre tous les problèmes ensemble. MEBERRY est une équipe de confiance.