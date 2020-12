Elf: le talent de chanteur de Zooey Deschanel a amené Jon Favreau à changer le scénario

Zooey Deschanel était un acteur en plein essor quand elle a joué dans Elfe en face de Will Ferrell. Et lorsque le réalisateur Jon Favreau a appris son talent de chanteur, il a changé le scénario du film.

Zooey Deschanel | Paul Archuleta / FilmMagic

Zooey Deschanel joue Jovie dans ‘Elf’

Elfe est sorti en 2003. Mais depuis lors, le film est devenu un classique des vacances bien-aimé. Il suit l’histoire de Buddy (Will Ferrell), un orphelin qui se retrouve au pôle Nord et est élevé par un elfe qu’il appelle Papa (Bob Newhart).

Lorsque Buddy se rend à New York pour retrouver son père biologique, Walter (James Caan), il rencontre Jovie (Zooey Deschanel), un elfe du grand magasin.

Buddy et Jovie finissent par tomber amoureux. Et après avoir sauvé Noël en répandant la joie des Fêtes, ils se marient et ont un bébé.

CONNEXES: Will Ferrell n’était pas le choix de casting d’origine pour ‘ELF’

Lorsque Jon Favreau a découvert le talent de chanteur de Zooey Deschanel, il a changé le scénario

Dans une interview de 2013 avec Rolling Stone, Elfe Le réalisateur Jon Favreau a partagé de rares détails sur le film. Il a dit que lorsqu’il a découvert à quel point Deschanel pouvait chanter, il a changé l’histoire pour mettre en valeur son talent.

«Je ne savais pas qu’elle pouvait chanter», a révélé Favreau. «Quand j’ai découvert, c’est à ce moment-là que j’ai écrit cette partie. Ce n’était pas dans le scénario original. Je l’ai écrit parce qu’elle a cette superbe voix de Doris Day.

CONNEXES: « Elf »: Will Ferrell a refusé 29 millions de dollars pour redevenir copain l’elfe dans une suite

Les scènes dans lesquelles Buddy et Jovie sauvent Noël en chantant et en répandant la joie des fêtes ont également été écrites plus tard. «Ce n’était pas dans le scénario original», dit-il. «Cela lui a donné ce sentiment magique, ce rachète d’esprit. Buddy change beaucoup de gens de manière modeste et change globalement la personnalité de la ville, c’est quelque chose qui, je pense, donne du cœur au cinéma.

Zooey Deschanel révèle des détails sur son duo de douche dans ‘Elf’

Peu de temps après que Buddy rencontre Jovie, il l’entend chanter dans la douche du vestiaire du grand magasin. Il entre innocemment et la rejoint pour chanter « Baby It’s Cold Outside ». Dans une récente interview avec EW, Deschanel a révélé comment et pourquoi la scène avait été écrite.

«Je me souviens que Jon Favreau m’avait dit qu’ils servaient à celui qui jouait le rôle», Nouvelle fille star a rappelé. «Une actrice qu’ils regardaient était douée pour le skate. Mais j’avais un numéro de cabaret à l’époque et je jouais beaucoup. Ils savaient que j’étais un chanteur, alors ils ont fait de cela mon truc spécial dans lequel il pouvait découvrir que j’étais bon.

« [Will Ferrell] a dit qu’il n’était pas chanteur, donc je ne m’attendais pas à grand-chose », a déclaré Deschanel à propos de sa co-star. «Mais son père [Roy Lee Ferrell Jr.] est un grand musicien. J’aurais dû savoir qu’il serait secrètement bon!

L’acteur a également noté que la scène de la douche était un peu gênante. Mais elle a dit que cela avait finalement ajouté à l’innocence de Buddy.

« C’est drôle parce qu’évidemment tout le monde sait qu’il n’est pas approprié de marcher dans la salle de bain des filles quand quelqu’un prend une douche, mais il est tellement crédible que cet elfe infidèle », a ajouté Deschanel. «C’est bizarre qu’il soit là-dedans, mais tu achètes totalement que ses intentions sont pures et innocentes.