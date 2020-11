Dans Assassin « s Creed: Valhalla, de nombreuses quêtes permettent au joueur de choisir certaines options pour ce qu’il pense être le meilleur! C’est pour vous permettre de vous immerger davantage et de prendre des décisions en fonction de ce que vous choisiriez, ou si vous vous immergez pleinement en tant que rôle -Jouant comme Eivor, ce qu’ils choisiraient.

Assassin’s Creed Valhalla où la pierre tombe

Where the Stone Falls est une quête dans Assassin’s Creed: Valhalla, où vous devez choisir entre les différentes personnes pour devenir le prochain ealdorman. Cependant, en fin de compte, le choix n’a pas vraiment d’importance; cela modifie juste une fraction de la quête.

Chaque personne qui peut devenir l’ealdorman a des avantages et des inconvénients, comme tout être humain ordinaire; cependant, l’un de ces trois détient un secret, ce qui est une information préjudiciable pour Eivor. Avant de choisir, vous pourrez vous promener dans la salle et discuter avec Odin des détails de chaque candidat. Les trois choix sont entre l’évêque Herefrith, Aelfgar et Hunwald.

Pour vous faciliter cette décision, Mgr Herefrith est membre de l’Ordre des Anciens, oui, les gens que vous et les Cachés chassez. Cependant, si vous le choisissez, vous n’apprendrez cette petite pépite d’informations qu’après avoir terminé à Jorvik, mais ne vous inquiétez pas, il ne reste pas longtemps ealdorman … Mais si vous ne le choisissez pas et choisissez l’un des autres, l’évêque montre ses vraies couleurs et s’énerve.

Il révélera instantanément son association avec l’Ordre des Anciens et vous piégera dans une chambre avec un groupe de ses copains essayant de vous tuer. Démembrez-les tous et vous verrez le candidat que vous avez choisi ici avec vous. Maintenant, il est temps de vous venger et de votre travail – allez à la chasse!

Le choix entre Aelfgar et Hunwald n’a pas d’importance; choisissez celui que vous pensez être la meilleure personne pour le poste!

