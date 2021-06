Lucifer faisait partie du Netflix Geeked avec une rencontre virtuelle entre les acteurs principaux du casting et showrunners de la série. La réunion s’est déroulée normalement jusqu’à ce que les protagonistes commencent à lire le script avec les caractères modifiés. C’est-à-dire, Tom Ellis a imité Chloe Decker et sa partenaire Lauren German a fait de même avec El Diablo. Le résultat? Un moment gênant pour l’acteur. Regardez la vidéo !

La vidéo a commencé par la présentation de l’écrivain Ildy Modrovitch du pilote de la série que les artistes lisent. DB Woodside, Lesley-Ann Brandt, Rachael Harris, Inbar Lavi, Tricia Helfer, Aimee Garcia, Dennis Haysbert et Joe Henderson ils ont également participé virtuellement à l’événement.

Vidéo : Lauren German a imité Lucifer et Tom Ellis n’a pas du tout aimé ça







Dans un moment, Modrovich a proposé que Lucifer et Chloe changent de rôle pour le rendre plus intéressant. Ellis s’en est tenu au script autant que possible, mais son collègue l’a surpris en imitant son accent et ses gestes britanniques. Toute l’équipe s’est mise à rire et l’acteur a été délogé dans le climat amusant qui a été vécu à l’écran.

Les bêtisiers de la saison 5B

De plus, la série Netflix a partagé les bloopers de la saison 5B. « Le diable est dans les détails. Et parfois les détails sont un peu gâchés. Profitez de cette collection de bugs. », est le synopsis officiel de la vidéo qui contient des moments amusants qui se sont produits pendant le tournage.







Quand débute la saison 6 ?

L’événement devait surtout savoir si la saison 6 de Lucifer serait annoncée. Cependant, nous devrons attendre car il n’y a pas eu de confirmations officielles. La bonne nouvelle, c’est que les épisodes sont déjà terminés et que seules la post-production et la décision commerciale de la plateforme manquent.