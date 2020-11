One Punch-Man: Pourquoi l’entraînement de Saitama est plus difficile que vous ne le pensez

Saitama s’est révélé être l’être le plus puissant sur Terre, et peut-être dans l’Univers. Il met fin à toutes ses confrontations avec une facilité déconcertante, et à plus d’une occasion avec un seul poing. De plus, certains méchants qui ont rasé des villes entières et fait tomber des héros de classe S n’ont pas réussi à lui infliger de grandes blessures.

Une raison toute simple…

L’origine de la force de Saitama reste un mystère, mais dès le début, elle révèle ce que le fruit de sa force est censé être : un entraînement simple, bien que difficile, 100 pompes, 100 squats et une course de 10 kilomètres par jour. Cela semble être une simple vérité ? C’est plus difficile qu’on ne le pense.

En lisant sur Reddit, un utilisateur explique pourquoi cette formation est plus difficile qu’on ne le pense. Pas de pauses, pas de chauffage en hiver et de climatisation en été, plus le fait de devoir travailler 8 heures par jour au bureau pour subvenir à ses besoins.

Un être humain ordinaire abandonnerait cette routine le troisième jour, car les éventuelles blessures et les premiers chocs seraient dévastateurs et vous empêcheraient de continuer, ou du moins vous obligeraient à prendre un jour de congé.