La fin alternative de «  l’effet papillon  » implique un étranglement du cordon ombilical

Le concept de remonter le temps pour corriger les erreurs uniquement pour faire face à des conséquences involontaires n’est pas nouveau. Le jeu vidéo La vie est étrange demande au protagoniste principal d’utiliser ses pouvoirs de rembobinage pour revenir en arrière et choisir de nouvelles options. Monsieur Personne explore les décisions possibles que le personnage aurait pu prendre.

L’effet papillon est un autre film qui traite du voyage dans le temps. Le personnage principal a la capacité de retourner à son enfance et d’apporter les changements nécessaires. La fin du film peut être considérée comme douce-amère, mais la fin alternative est plus sombre.

« L’effet papillon » montre les multiples résultats

L’effet papillon est un film de 2004 qui met en vedette Ashton Kutcher. Il s’agit d’un thriller de science-fiction sur un étudiant nommé Evan Treborn.

Evan souffre de plusieurs événements traumatisants dans sa vie qui le font s’évanouir. Il découvre qu’il a la capacité de voyager dans le temps après avoir lu son journal d’enfance.

Il revient sur les moments traumatisants de sa vie et essaie de les changer pour le mieux. Cependant, les actions d’Evan mènent à divers futurs modifiés, et la plupart d’entre eux ne sont pas géniaux.

Dans une chronologie, il devient un détenu et dans un autre avenir, il a perdu ses membres à cause d’une explosion. Ses amis souffrent également des intentions du personnage de réparer le passé.

En plus de changer son avenir, le cerveau d’Evan est gravement affecté lorsque les souvenirs de sa vie dans la nouvelle chronologie inondent son esprit. Bien que le concept lui-même puisse sembler cliché après avoir été répété tant de fois, les téléspectateurs peuvent toujours aimer regarder le film.

À l’origine, Evan empêche une amitié de se produire

A la fin du film, Evan se rend compte qu’il fait plus de mal à ses amis qu’il ne les aide. Alors, il décide de se retirer de leur vie. Il retourne une dernière fois dans son enfance jusqu’au moment où il a rencontré pour la première fois un de ses amis, Kayleigh.

Evan la bouleverse pour qu’elle veuille déménager et vivre avec sa mère. En dépit d’être amoureux d’elle, il savait que ce choix était pour le mieux. Elle et son frère continuent à vivre des vies plus heureuses, et Evan se réveille dans son dortoir. Il sait qu’ils n’ont pas eu à faire face à une enfance destructrice.

Satisfait de cette chronologie, Evan brûle tous ses journaux et vidéos pour éviter de repartir. Bien sûr, il rencontre Kayleigh des années plus tard. Les deux continuent à se croiser.

Il serait triste de le voir abandonner sa relation avec elle. Cependant, il est difficile de créer une vie où tout se passe bien.

La coupe du réalisateur a terminé l’histoire différemment

Certaines personnes peuvent ne pas voir la fin d’origine pour L’effet papillon aussi satisfaisant, mais il y avait plusieurs fins alternatives. L’une est une fin plus heureuse où Evan et Kayleigh s’arrêtent et parlent sur le trottoir au lieu de se croiser. Cependant, celui de la coupe du réalisateur est beaucoup plus sombre.

Selon ScreenCrush, Evan revient à l’époque où il était dans le ventre de sa mère. Il peut sembler étrange de savoir comment il a pu remonter si loin dans le temps. Le film a établi qu’il utilise ses journaux qui racontent de vieux souvenirs pour activer ses pouvoirs. Presque personne n’a de souvenirs du temps où ils étaient dans l’utérus.

Dans cette nouvelle fin, Evan est admis dans un établissement psychiatrique. Il parvient à regarder une vidéo de l’accouchement de sa mère. Il se transporte à ce moment-là et s’étrangle avec le cordon ombilical. Alors que ses amis n’ont pas à faire face à une enfance terrible, sa mère doit faire face au fait qu’elle a perdu un autre enfant.