Assassin’s Creed Valhalla: comment sauver

Nous sommes presque arrivés. Il est temps de canaliser le Viking qui sommeille en vous, de revêtir votre tunique et de faire des raids dans certains villages! Alors que vous vous dirigez vers la Nouvelle-Angleterre depuis la Norvège! Personne ne veut perdre de progrès, même si la plupart des matchs de cette journée et age a une sauvegarde automatique ou quelque chose du genre, il est préférable de le laisser entre les mains du joueur lorsqu’il s’agit de telles questions.

Assassin’s Creed Valhalla Comment économiser

Sauver dans Assassin’s Creed Valhalla, c’est très facile; tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir le menu de pause, et il y a une option pour Enregistrer, sélectionnez-le, choisissez un emplacement vide ou remplacez votre emplacement existant, et vous avez terminé!

Il y a une sauvegarde automatique dans Valhalla qui enregistrera périodiquement chaque fois que vous faites quelque chose de semi-important; cependant, il est préférable de sauvegarder manuellement lorsque vous pensez que vous devriez le faire, comme avant un raid, ou en fermant le jeu et en partant pour la nuit. Vous voulez vraiment vérifier et vous assurer que le jeu a vraiment été enregistré en le faisant manuellement.

Il est possible de sauvegarder votre partie à tout moment, en dehors du combat ou de tout ce qui implique un mouvement, tel que sauter, assassiner ou quoi que ce soit du genre. Sur PC, vous appuyez sur Echap pour ouvrir le menu de pause, Démarrer sur Xbox One et Options sur PlayStation 4. De là, en haut de la liste devrait être Enregistrer, et c’est aussi simple que cela.

Si vous jouez au niveau de difficulté le plus difficile, vous souhaitez le plus souvent enregistrer manuellement le plus souvent possible. Comme la progression perdue sur une difficulté plus élevée n’est pas une progression, vous voulez perdre du tout. Cependant, si vous avez acheté l’édition spéciale d’Assassin’s Creed Valhalla, l’édition ultime, obtenir les éléments DLC vous aidera sûrement à survivre!

Assassin’s Creed Valhalla sort le 10 novembre pour tout, sauf PlayStation 5, qui sort le 12 novembre.