The 100: dates de sortie Saison 7 sur NETFLIX, synopsis, casting, et plus

La saison 7 de The 100 est arrivée, mais malheureusement, les utilisateurs de Netflix devront attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir accéder au service de streaming. Les six premières saisons sont disponibles, mais quant à la septième, elle appartient toujours à The CW principalement. Voici ce que nous savons sur l’ETA de la dernière saison qui sera diffusée sur Netflix.

La septième saison de The 100 est sa dernière, c’est pourquoi les fans sont si investis dans le visionnage de chaque épisode. Comme le rapporte Geekspin, le créateur de la série s’est exprimé lors d’un panel virtuel pour [email protected] afin de parler des épisodes à venir.

“Nous avons commencé cette saison en ne voulant rien laisser sur le terrain”, a déclaré Jason Rothenberg, faisant remarquer que l’épisode précédent “a comblé beaucoup de vides”.

Bien que tout cela soit très bien, les abonnés de Netflix ne peuvent pas attendre que la saison arrive sur la plateforme de streaming. Voici le moment où ils peuvent s’attendre à ce que cela se produise, entre autres détails clés.

La date de sortie de The 100 saison 7 sur Netflix

Les nouvelles saisons des émissions de la CW, comme The 100, sont ajoutées à Netflix huit jours après la diffusion de la dernière saison. Donc, si nous devions mettre notre argent de côté, la dernière saison de l’émission serait probablement diffusée sur Netflix en septembre. Nous savons que la saison 7 de The 100 revient à The CW avec un nouvel épisode le 5 août, et que le dernier épisode devrait être diffusé le 12 août.

Le synopsis de la saison 7 de The 100

Au cours de son panel de discussion, Rothenberg n’a pas révélé comment la saison 7 de The 100 se terminerait, mais il a laissé un petit indice. “La fin d’une histoire est la morale de cette histoire et nous voulions vraiment dire quelque chose avec cette saison”, a-t-il dit. “Quand les gens verront comment l’histoire se termine, ils regarderont peut-être toute la série différemment”.

The 100 acteurs de la saison 7

Vous pouvez vous attendre à voir tous vos anciens acteurs préférés dans la saison 7 de The 100, notamment Eliza Taylor, Bob Morley, Marie Avgeropuolos, Lindsey Morgan, et bien d’autres encore. Les stars originales Henry Ian Cusick et Paige Turco ne reviendront pas du tout, rapporte Digital Spy.