Locke & Key : Le détail de la saison 1 que tout le monde ignore !

Contient des spoilers pour la série originale de Netflix Locke & Key

Les fans de Locke & Key de Netflix savent que la série est pleine de menaces dangereuses, mais il y a un monstre majeur qu’ils ne peuvent pas tout à fait sortir de leur tête – même si les frères et sœurs Locke le peuvent littéralement.

Inspiré de la bande dessinée du même nom de Joe Hill (NOS4A2) et de Gabriel Rodriguez, Locke & Key suit les frères et sœurs Tyler (Connor Jessup), Kinsey (Emilia Jones) et Bode (Jackson Robert Scott) jusqu’à la fiction Matheson, dans le Massachusetts, où le trio découvre que la maison d’enfance de leur père renferme un certain nombre de secrets obsédants. Parmi eux, un ensemble de clés magiques créées par Benjamin Locke – le premier propriétaire du manoir familial « Keyhouse » – pendant la guerre d’indépendance, à partir du métal qu’il a récupéré d’un portail interdimensionnel dans les grottes marines voisines. Les clés déverrouillent diverses capacités et pouvoirs magiques, et elles ne peuvent être perçues que par les enfants.

Parmi ces reliques coloniales magiques se trouve la puissante Clé de Tête, qui permet à l’utilisateur d' »ouvrir » son esprit grâce à un petit trou de serrure dans son cou. Le plus jeune du trio, Bode, est celui qui a trouvé la clé et qui en montre les pouvoirs à ses deux frères et sœurs aînés. Mais lorsque Kinsey, la sœur aînée de Bode, s’en empare dans l’épisode 3, « Head Games », et l’utilise sur elle-même, l’enfant du milieu Locke lui retire littéralement la peur de l’esprit et l’enterre dans le jardin. Le lendemain, Kinsey est plus confiante et plus audacieuse, mais cette intrépidité a plusieurs conséquences.

La personnification de cette émotion finit par se dévoiler, et erre dans la ville en déchaînant ses terreurs sur tous ceux qu’elle croise. Les frères et sœurs prennent conscience de cette manifestation monstrueuse du bagage émotionnel de Kinsey lorsque cette peur s’attaque à son frère, Tyler, ainsi qu’à Eden, une fille méchante qui travaillait sur un film d’horreur avec les amis de Kinsey au lycée. C’est la dernière fois que les enfants ou les spectateurs voient le monstre dans la saison 1, car les Lockes se retrouvent de plus en plus occupés par des méchants beaucoup plus importants.

Le monstre de peur de Kinsey est en liberté

En l’absence de résolution, le sort indéfini de la peur manifeste de Kinsey a troublé certains fans, doublant le fil lâche d’un autre des principaux trous de l’intrigue de la série.

L’utilisateur de Reddit u/cosmicphoneix demande si le monstre de la peur « se balade maintenant autour de Matheson, attaquant tout ce qui lui fait peur » tandis que u/2_Fingers_of_Whiskey note que « tout le monde est horrifié … et ils l’oublient à nouveau ».

Redditor u/momosaurx a noté que si plusieurs autres questions sur la première saison de Locke & Key ont trouvé une réponse, personne n’a été capable de résoudre le problème de la peur. « J’ai tellement de questions après la fin de la saison qui ont déjà été posées sur Reddit, mais je n’ai pas pu trouver la principale : Où est passée la peur de Kinsey », ont-ils écrit.

Il se peut que le monstre aille quelque part quand il n’est pas là et qu’il ne se contente pas de se balader en ville. Certains fans ont remarqué que lorsque le monstre se déplace, il semble « apparaître » de nulle part, un peu comme un fantôme. D’autres ont souligné le fait qu’on peut le voir s’enfuir après avoir été rattrapé par ses frères et sœurs. Comme la série n’a pas encore expliqué où se situe la peur de Kinsey, ni même comment il navigue dans le monde de l’écran, elle est devenue l’objet de nombreuses spéculations.

Cela a plus de sens dans les bandes dessinées

Dans les bandes dessinées, le monstre de la peur se manifeste différemment, ce qui permet d’expliquer plus facilement où il va exactement. Au lieu de ressembler à un Kinsey à taille humaine, le monstre de la peur est en fait une minuscule personnification à la taille d’une figurine, qui tient facilement dans sa tête et dans la bouteille de prison où elle le garde pendant une grande partie de la série. À un moment donné, la BD-Kinsey est même capable de se réconcilier avec ses peurs et de les remettre en place dans sa tête.

Lors de l’adaptation de la bande dessinée pour la télévision, le présentateur Carlton Cuse a donné au monstre de peur la taille d’un être humain et lui a donné le pouvoir d’attaquer tout – ou n’importe qui – dont la jeune adolescente a peur, changeant ainsi complètement la façon dont elle devrait naviguer dans l’univers de Locke & Key. Mais cela ne veut pas dire que la règle de la proximité a nécessairement changé. Il se pourrait que la « Peur » de Kinsey soit métaphoriquement proche d’elle en permanence, au lieu de simplement rôder en ville en attendant que quelque chose d’autre menace les sentiments de la jeune fille.

Le seul problème avec cet argument est qu’il complique l’intrigue autour des peurs de Kinsey, étant donné qu’il n’a pas attaqué Dodge lorsque les frères et soeurs se sont retrouvés face à face avec le démon. En l’absence de réponses claires dans la bande dessinée ou la série, il semble que les fans devront attendre la fin de la saison 2 de Locke & Key pour savoir ce que le monstre de peur de Kinsey a fait exactement.