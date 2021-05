Les chats de Taylor Swift: tout sur leurs noms, races, âges, etc.

Outre sa musique et sa personnalité joyeuse, Taylor Swift est également connue pour son amour des chats.

Il n’est pas surprenant que l’auteure-compositrice-interprète soit obsédée par ses félins à fourrure (elle a même des boucles d’oreilles avec leurs visages dessus) aussi bien qu’elle devrait l’être, car ils sont adorables.

Son adoration des chats est même allée jusqu’à son apparition dans le film maudit « Cats » comme Bombalurina, chantant « Macavity ».

Les fans de Swift ont vu ses chats sur ses réseaux sociaux, sur ses produits dérivés et dans son travail professionnel et sont des stars à part entière.

Combien de chats Taylor Swift a-t-il?

Swift a trois chats: deux Scottish Folds nommés Olivia Benson et Meredith Gray et un Ragdoll nommé Benjamin Button.

Les noms peuvent sembler familiers; ils portent le nom des personnages de télévision et de cinéma préférés de Swift.

Olivia Benson porte le nom du détective et capitaine emblématique joué par Mariska Hargitay dans « Law & Order: SVU », Meredith Gray porte le nom du personnage d’Ellen Pompeo sur « Grey’s Anatomy » et Benjamin Button est nommé pour le rôle-titre joué par Brad Pitt dans le film « L’étrange histoire de Benjamin Button ».

Les races elles-mêmes, en particulier les plis écossais, font l’objet de controverses.

Tous les plis écossais descendent d’un chat nommé Susie qui a été trouvé par un fermier et passionné de chats dans une ferme près de Coupar Angus, en Écosse en 1961. Leurs oreilles pliées sont une mutation génétique qui est en fait un défaut de cartilage qui, bien que mignon, peut entraîner aux maladies de la race.

Les chats Scottish Fold peuvent développer des maladies incurables, douloureuses et permanentes telles que l’arthrite, des anomalies de la colonne vertébrale et une multitude d’autres problèmes.

Les ragdolls ont été développés pour la première fois en tant que race dans les années 1960 et descendent d’un poil long domestique nommé Joséphine et de divers autres poils longs trouvés dans le quartier des éleveurs.

Les chats Ragdoll peuvent être sujets à développer une cardiomyopathie hypertrophique (une forme de maladie cardiaque héréditaire) et des calculs vésicaux d’oxalate de calcium, et peuvent également avoir une prédisposition à la péritonite infectieuse féline (PIF), une maladie virale incurable et presque toujours mortelle, bien que rare.

Mis à part ces problèmes potentiels, ce n’est pas une blague que les chats de Taylor Swift mènent une vie meilleure que la plupart d’entre nous.

Les chats de Swift vont partout avec elle. Ils font souvent partie de ses projets professionnels – et vous pouvez être sûr qu’ils sont traités comme des stars.

Ses chats ont leurs propres sacs personnalisés et sacs à dos pour chats pour le temps qu’ils passent à faire des promenades en jet privé.

Et tous leurs noms sont des marques déposées pour la marchandise, y compris les vêtements, les articles ménagers, les accessoires, les bagages, les jouets et plus encore.

Détails sur les trois chats de Taylor Swift:

Meredith Grey

Photo: Instagram de Taylor Swift

Élever: Scottish fold

Âge: Environ 10 ans (né en 2011)

Nommé pour: Personnage de Mariska Hargitay dans « Law & Order: SVU »

Swift a Meredith Gray depuis 2011. Elle a fait des apparitions dans le travail de Swift comme sa tournée « 1989 » et sa tournée « ME! » Clip musical.

Toujours très réussie comme ses autres chats, Meredith est plus intime que les deux autres chats.

En avril, les fans craignaient que Meredith ait disparu, mais Swift leur a assuré qu’elle allait bien, juste timide.

« C’est juste une petite chatte vraiment privée. Elle aime que ses affaires restent pour elle-même. Elle n’aime pas qu’on lui pique une caméra au visage, et qui peut la blâmer? Alors voici votre mise à jour sur Meredith, » dit Swift.

Olivia Benson

Photo: Instagram de Taylor Swift

Élever: Scottish fold

Âge: Environ 7 ans (né en 2014)

Nommé pour: Personnage d’Ellen Pompeo dans « Grey’s Anatomy »

Après avoir obtenu Olivia Benson en 2014, elle est devenue l’un des chats les plus réussis de Swift.

Olivia Benson elle-même a une valeur nette de 97 millions de dollars, ce qui est plus que celui de certains Kardashians!

Vous pouvez la voir dans les promotions de la musique de Swift, comme lors de sa tournée « 1989 », dans sa publicité Diet Coke et dans son « ME! » Clip musical.

Elle a même une ligne de marchandise avec sa sœur Meredith Grey.

Benjamin Button

Photo: Instagram de Taylor Swift

Élever: Ragdoll

Âge: Environ 2 ans (né en 2019)

Nommé pour: Personnage de Brad Pitt dans « L’étrange histoire de Benjamin Button »

Le plus récent ajout à la famille Swift, le ragdoll Benjamin Button, a rejoint le giron (écossais) en 2019. Le cas curieux de Swift adoptant ce petit bonhomme est précieux.

Vous le connaissez peut-être grâce au clip de la chanson de Swift « ME! » – c’est aussi là que Swift a été présenté au petit chaton.

Dans le temps « ME! » Dans les coulisses de la vidéo, on peut voir Swift entendant le chat et le ramassant. Elle demande si elle peut l’avoir et son visage est rempli de joie en apprenant qu’il est disponible pour adoption. Elle oblige également tout le monde à le tenir, et qui ne le voudrait pas?

Swift a déclaré: «Les chats sont vraiment cool. Ils sont vraiment super. Ils sont très dignes. Ils sont indépendants. Ils sont très capables de gérer leur propre vie et si vous vous adaptez à cela ce jour-là, ils prendront peut-être du temps pour vous.

Nous stan ces minous presque autant que nous stan Taylor!

Leeann Reed est une écrivaine qui couvre l’actualité, la culture pop, l’amour et les relations.