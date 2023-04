De quoi parle « The Last Thing He Told Me » et comment regarder la série de Jennifer Garner

Même si AppleTV+ Ce n’est pas l’une des plateformes de streaming les plus populaires, elle a eu plusieurs titres originaux à succès tels que « L’émission du matin », « Séparation » et « Pachinko ». Une de ses nouvelles séries est « La dernière chose qu’il m’a dite »une histoire à suspense qui met en vedette Jennifer Garner.

La minisérie de sept épisodes est basé sur le roman du même nom écrit par Laura Dave qui était un best-seller lors de sa publication en 2021. Il est instantanément devenu le best-seller n ° 1 du New York Times et est resté sur la liste pendant 65 semaines.

De plus, l’auteur du livre a participé en tant que showrunner du programme avec son mari Josh Singerqui a remporté un Oscar pour le scénario qu’il a écrit pour « Spotlight », nous pouvons donc avoir de grandes attentes en ce qui concerne le développement de l’histoire.

QU’EST-CE QUE « LA DERNIÈRE CHOSE QU’IL M’A DIT » ?

« The Last Thing He Told Me » tourne autour de Hannah Michaels, une femme mariée depuis un peu plus d’un an lorsque son mari disparaît mystérieusement. La seule information qu’ils ont sur lui est une note qu’il a laissée derrière lui et un sac d’argent caché dans le casier de l’école de sa fille, Bailey. Les deux doivent comprendre le mystère, les actions de leur bien-aimé et, en même temps, naviguer dans la relation compliquée de la belle-mère et de la belle-fille.

Angourie Rice joue Bailey dans « La dernière chose qu’il m’a dite » (Photo : Apple TV+)

Le synopsis officiel poursuit en disant: «Alors que les appels de plus en plus désespérés d’Hannah à Owen restent sans réponse, alors que le FBI arrête le patron d’Owen, alors qu’un maréchal fédéral et des agents fédéraux arrivent à son domicile de Sausalito à l’improviste, Hannah se rend rapidement compte que son mari n’est pas celui qu’il a dit qu’il était. Et que Bailey peut détenir la clé pour découvrir la véritable identité d’Owen et pourquoi il a vraiment disparu.Hannah et Bailey ont entrepris de découvrir la vérité. Mais alors qu’ils commencent à reconstituer le passé d’Owen, ils se rendent vite compte qu’ils construisent également un nouvel avenir, un avenir qu’aucun d’eux n’aurait pu anticiper.”.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « LA DERNIÈRE CHOSE QU’IL M’A DIT »

COMMENT VOIR « LA DERNIÈRE CHOSE QU’IL M’A DIT » ?

« The Last Thing He Told Me » est une mini-série qui est disponible sur Apple TV+ à partir du vendredi 14 avril 2023.

Cependant, la première semaine diffusée juste les deux premiers épisodes: « Protégez-la » et « Le jour d’après ». Les cinq prochains chapitres seront publiés chaque semaine.