Arctic Warrior : Qui est la légende du sport Gerd Schönfelder ?

Au Guerrier arctique les personnes et les personnalités les plus diverses s’ébattent. Chacun apporte sa propre histoire au projet. Le de Gerd Schoenfelder est particulièrement émouvant. D’une vie insouciante, un mauvais accident et le pure volonté de gagner à l’histoire du succès. Dans cet article, nous voulons vous le présenter plus en détail.

« Je savais que quelque chose de grave allait arriver ! »

Enfant, Gerd Schönfelder sortait beaucoup. En été Pour faire du véloen hiver, dès les premières neiges, le Ski déballé. L’amour du sport ne s’est jamais estompé. Cependant, ce n’est que plus tard qu’il est devenu un athlète professionnel. Se tenait d’abord le professeur d’électronique à.

Lorsque l’homme de 52 ans a voulu prendre le train pour rentrer chez lui après le travail, cela a dégénéré accident grave. En essayant de sauter dans le train déjà parti, Schönfelder a glissé dans le lit de la voie et vient du wagon Traîné. Il perd son bras droit et quatre doigts de sa main gauche.

« Il faisait noir, j’ai entendu les roues, j’ai pensé ‘Oh fuite, maintenant ça devient dangereux, maintenant tu dois baisser la tête’. […] Tout ce que je sais, c’est que le train était déjà parti. J’ai regardé et j’ai su que quelque chose de mauvais s’était passé.

Gerd Schönfelder : « C’est mon sport ! »

Une vie normale était hors de question pour le moment. Avec beaucoup de force, Gerd Schönfelder revient sur la bonne voie. Ce faisant, il les trouve aimer à nouveau le sport, notamment pour le ski. Le contact à équipe nationale paralympique est venu rapidement.

Depuis sa première apparition aux Jeux paralympiques et plusieurs championnats du monde en handisport, Gerd Schönfelder 16 titres paralympiques récupéré et est 14 fois champion du monde devenir.

Il a remporté le prix à plusieurs reprises Sportif de l’année reçu et était dans le Temple de la renommée enregistré.

Maintenant il est Entraîneur de l’équipe des jeunes dans le handisport, père de deux et profite de sa vie. Il agit comme grande idole à l’Arctic Warrior et montre ce qui peut être réalisé même avec des limitations physiques.