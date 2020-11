ARAN. «Le gouvernement détruit un secteur pour garantir les votes à l’OE 2021»

ARAN s’indigne de la limitation des incitations fiscales pour les véhicules hybrides proposée par le parti PAN – Animal People and Nature. Et il met en garde contre les lourdes pertes que cela entraînera dans le secteur automobile. Un secteur qui au France représente plus de 20% du PIB.

«C’est un mauvais budget pour le secteur, qui n’a pas réussi à garantir son approbation. C’est une mesure qui semble préférer un parking ancien et plus polluant. Le gouvernement détruit un secteur pour garantir des votes de soutien dans le budget de l’Etat pour 2021 », déclare Rodrigo Ferreira da Silva, président de l’ARAN.

Le même fonctionnaire ajoute: «C’est un recul dans les objectifs environnementaux fixés par le gouvernement. L’approbation de cette proposition est plusieurs pas en arrière dans la stratégie du gouvernement, avec un impact très négatif sur le secteur automobile ».

Ainsi, ARAN vient contester la proposition approuvée par le PS, le Bloc de gauche et le PAN au Parlement, qui pourrait couper l’un des rares soutiens qui existaient pour le secteur automobile.

Voitures plus anciennes, plus polluantes et moins sûres

Mais les arguments de l’association ne sont pas qu’économiques. «Cette proposition hypothèque l’empreinte environnementale, car le parking national est très ancien et avec l’incitation à acheter des véhicules hybrides, un investissement dans des véhicules plus respectueux de l’environnement a été encouragé. Sans parler du risque plus élevé d’accidents, car les véhicules plus anciens sont moins sûrs. Or, cette proposition contredit tous les investissements qui étaient faits à ce niveau. L’importance des voitures hybrides dans la réduction de la pollution dans les centres-villes est méconnue, notamment dans les périodes de «démarrage» aux heures de trafic le plus important, avec des émissions polluantes très nocives pour les piétons », se défend Rodrigo Ferreira da Silva .

Pour les différentes raisons expliquées, l’ARAN appelle ainsi à la régression de cette proposition qui, en lien avec la réduction des taxes sur les véhicules d’occasion importés, accentuera les difficultés économiques du secteur, ainsi que le vieillissement du parc automobile, qui a un âge moyen de 12,7 ans. ans, le plus élevé jamais.