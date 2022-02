Hugh Hefner aurait dissimulé des viols et des enlèvements de lapins Playboy

Les docu-séries en 10 parties d’A&E « Secrets of Playboy », une plongée dans l’histoire scandaleuse du fondateur de Playboy Hugh Hefner et du tristement célèbre Playboy Mansion ont fait sensation alors que des allégations épouvantables sur ce qui s’est passé dans le manoir sont révélées.

La série, qui ne compte que trois épisodes, a déjà incité les gens à remettre en question le succès de Hefner qui s’est construit en profitant des femmes.

D’anciens camarades de jeu se sont exprimés et ont contredit le récit « Playboy » créé une fois qui suggérait que l’entreprise consistait à redonner du pouvoir aux femmes et à leur corps.

D’anciens employés du manoir Playboy ont déjà révélé des allégations selon lesquelles les Playboy Bunnies auraient reçu plusieurs prescriptions de quaaludes, surnommées « épandeurs de jambes ».

Cependant, la dernière révélation est probablement la plus écoeurante de toutes et implique de mystérieuses équipes de nettoyage qui auraient été embauchées pour couvrir les crimes sexuels qui ont eu lieu dans le manoir.

Hugh Hefner aurait été au courant d’une dissimulation des viols et des enlèvements de lapins Playboy.

Une ancienne Playboy Bunny, PJ Masten, a parlé de cette équipe de nettoyage et a affirmé qu’elle avait subi des pressions pour cacher les viols et enlèvements présumés de deux « bébés » Playboy Bunnies.

Lors d’une interview sur le nouvel épisode de « Secrets of Playboy », PJ Masten a partagé son expérience de travail en tant que « Bunny mother » pendant son séjour chez Playboy.

Masten a travaillé chez Playboy de 1972 à 1982 et a d’abord été embauché comme lapin dans le club de Los Angeles, avant de devenir manager dans les clubs qui était responsable de la formation et de la supervision des lapins juniors.

« C’étaient des sœurs et je les ai embauchées sur place parce qu’elles étaient absolument adorables », a déclaré Masten, parlant de deux jeunes lapins.

Masten a expliqué que les deux jeunes lapins, qui, selon elle, avaient environ 20 et 21 ans à l’époque, et n’ont pas partagé leurs noms, étaient sortis danser lorsqu’ils ont rencontré l’animateur de « Soul Train » Don Cornelius.

Selon Masten, Cornelius était un « membre Playboy VIP Gold » et un habitué du club de Los Angeles.

Les deux jeunes lapins que Masten avait entraînés ont été invités à une fête chez Cornelius et n’ont pas entendu parler pendant trois jours.

Les lapins Playboy auraient été kidnappés et agressés.

« Ces deux jeunes lapins étaient chez Don Cornelius et ils étaient séparés. L’un était enfermé dans une pièce et l’autre dans une autre pièce », a déclaré Masten.

Elle a partagé que les deux sœurs étaient « ligotées et ligotées », « sodomisées » avec des « objets en bois » et pouvaient s’entendre se « brutaliser » pendant plusieurs jours.

Masten dit qu’elle n’a pas été autorisée à appeler la police pour signaler l’incident selon les « règles de Playboy ».

Le chef de la sécurité du manoir Playboy à Los Angeles est allé chercher les deux filles qui avaient été enlevées, et Masten les a décrites comme étant « sanglantes, battues » et « droguées ».

Masten a déclaré qu’elle et une autre mère Bunny faisaient partie de l’équipe de « nettoyage » de l’entreprise, ce qui les rendait responsables de s’occuper des jeunes femmes, mais elles n’étaient pas autorisées à les emmener à l’hôpital.

L ‘«équipe de nettoyage» de Playboy a reçu l’ordre d’empêcher que l’incident ne soit révélé à la presse.

« Ces jeunes filles, ce qu’elles ont vécu – personne n’en a la moindre idée. Mon travail consistait à ramasser les morceaux », a partagé Masten en larmes, ajoutant qu’elle avait une immense « culpabilité » de ne pas avoir raconté l’histoire plus tôt.

Masten a également affirmé que Hefner savait « définitivement » ce qui se passait dans les coulisses et lisait chaque jour les rapports de sécurité rédigés par les agents de sécurité de Playboy.

Le mois dernier, Playboy a publié une déclaration avant la première des docuseries, affirmant apparemment que leur organisation avait changé et que « le Playboy d’aujourd’hui n’est pas le Playboy de Hugh Hefner ».

« Nous continuerons à confronter toutes les parties de notre héritage qui ne reflètent pas nos valeurs aujourd’hui, et à nous appuyer sur les progrès que nous avons réalisés au fur et à mesure que nous évoluons en tant qu’entreprise afin que nous puissions apporter des changements positifs pour vous et nos communautés. »

