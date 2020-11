Les chrétiens trans incapables d’adorer après s’être fait dire qu’ils étaient “ impurs ”

Les chrétiens transgenres trouvent du réconfort dans la première église des eunuques au Pakistan (Wathiq Khuzaie / Getty)

Les chrétiens trans ont fondé leur première église au Pakistan, où ils sont libres d’adorer sans être intimidés par la congrégation.

La première église des eunuques à Karachi est un endroit où ils peuvent enfin trouver la paix et le réconfort après avoir été rejetés par leurs communautés religieuses.

Il a été formé par le pasteur Ghazala Shafique, l’une des rares femmes pasteurs du pays. Elle a dit qu’elle avait choisi le nom pour faire valoir un point, citant des versets de la Bible disant que les eunuques étaient favorisés par Dieu.

«C’est une grande étape», a-t-elle déclaré AP, mais a ajouté que cela ne change pas les attitudes en dehors des murs de l’église.

«Les anciens de l’Église m’ont dit [the congregants] ne sont pas propres… qu’ils ne sont pas justes », dit-elle. «Nous les rejetons… et puis ils deviennent tellement brisés et puis ils se lancent dans toutes les mauvaises choses. Je dis que nous devons être blâmés, l’église et les parents.

Shafique a été recrutée par Neesha Rao, la seule avocate trans du Pakistan. Rao est elle-même musulmane, mais a été émue par le sort de ses amis trans chrétiens qui avaient peur d’annoncer leur foi et ne pouvaient pas trouver de réconfort parmi leurs compagnons chrétiens.

«Je suis un enfant musulman et un musulman transgenre, mais j’avais une douleur dans mon cœur pour le chrétien transgenre [people]», A déclaré Rao.

Cela signifie tout pour la congrégation, qui a enfin un petit refuge dans un pays qui leur accorde peu de protections.

Depuis 2018, les Pakistanais transgenres sont autorisés à s’identifier en tant qu’homme, femme, les deux ou aucun selon leurs propres préférences. Les vieux stigmates demeurent, cependant, et les parents refusent souvent de donner à leurs enfants trans les certificats de naissance nécessaires pour obtenir une carte d’identité ou leur interdisent d’utiliser leur nom de famille.

La sodomie et les actes sexuels entre personnes de même sexe restent également illégaux en vertu des lois de l’époque coloniale et les personnes transgenres sont confrontées à des taux de violence extraordinairement élevés.

«La première chose que je veux dire, c’est que personne ne devrait souffrir en tant que transgenre [people] souffrir. Les gens nous traitent pire que les chiens », a déclaré Nena Soutrey, une femme transgenre qui a été victime d’abus pendant toute sa vie.

«Cette église est importante pour nous parce que nous sommes libres et heureux assis ici, adorant le Dieu qui nous a créés.»

L’Église du Pakistan, une Église protestante unie d’Églises anglicane, méthodiste et réformée, n’a jusqu’à présent pas reconnu la Première Église des eunuques.

«Ils me disent qu’il y a des problèmes théologiques», a déclaré le pasteur Shafique. «J’attends toujours de savoir quelles sont ces questions théologiques.»