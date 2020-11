Animal Crossing: Dernière chance pour ces insectes, poissons et animaux marins!

Animal Crossing: New Horizons est à jour avec Le banquet L’hiver a officiellement commencé. Pas étonnant qu’avec la fin du mois, certains animaux quitteront à nouveau l’île ACNH. Nous listons tous les poissons, animaux marins et insectes qui disparaîtront pour le moment avec début décembre.

ANCH: Ces animaux n’existent qu’en novembre

Nous divisons le tout dans l’hémisphère sud et nord comme d’habitude. Si vous souhaitez plus d’informations sur les êtres vivants individuels, tels que le temps ou les prix, vous pouvez trouver notre Guide des poissons, Guide des insectes et Guide des animaux marins tout sur les animaux “Animal Crossing: New Horizons”.

Hémisphère nord

des poissons

Truite dorée dans la cascade

dans la cascade guppy dans la rivière

dans la rivière Masulmon dans la cascade

dans la cascade Néonsalmer dans la rivière

dans la rivière Des rayons dans la mer

dans la mer Poisson-lion dans la mer

dans la mer carboniser dans la cascade

dans la cascade hippocampe dans la mer

dans la mer Petit déjeuner dans la mer

dans la mer Crabe mitaine dans l’estuaire

insectes

Échappé sur les insulaires

sur les insulaires Coléoptère du violon sur des souches d’arbres

sur des souches d’arbres mante sur les fleurs

sur les fleurs Criquet par terre

par terre sauterelle par terre

par terre Papillon monarque vole autour

vole autour Terreur nasale par terre

par terre Mante orchidée s’assied dans blanc Fleurs

s’assied dans blanc Fleurs Phasme sur les arbres

sur les arbres Horreur errante par terre

animaux marins

Bateau de perles

Pieuvre parapluie

Crabe Gazami

Hémisphère sud

des poissons

Loche du ruisseau dans la rivière

dans la rivière Truite dorée dans la cascade

dans la cascade Strapfish dans la mer

insectes

Courtilière dans le sol

animaux marins

Escargot turban

Pieuvre parapluie

Crabe du Pacifique

Événements dans Animal Crossing: New Horizons

Si vous ne voulez pas attraper d’animaux marins, d’insectes ou de poissons, mais que vous préférez sortir pour célébrer, vous pouvez découvrir le Journée des jouets aka Noël dans “Animal Crossing: New Horizons” et un spectacle de neige imminent. Vous pouvez trouver toutes les informations sur les événements à venir dans notre calendrier:

