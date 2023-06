Netflix : 5 séries à regarder si vous avez aimé "L’agent de nuit"

Lowara Pompe de surface multicellulaire centrifuge Lowara série 5hm06

kW 1,1 HP 1,5 - Débit de 20 à 70 lt / min tête de 60,4 à 20,8 m - Livraison 1 "Aspiration 1,1 / 4" ÉLECTROPOMPE CENTRIFUGE HORIZONTALE MULTICELLULAIRE 5HM06P11M LOWARA La pompe électrique centrifuge multicellulaire horizontale 5HM06P11M a été conçue pour répondre à de multiples besoins de déplacement d'eau GRANDE MODULARITÉ D'INSTALLATION ET D'UTILISATION La pompe 5HM06P11M fait partie de la catégorie des électropompes centrifuges multicellulaires horizontales monophasées. Il présente également des niveaux élevés d'efficacité pour les systèmes d'alimentation en eau et de pressurisation dans les bureaux et les magasins de petits bâtiments. Le corps de la pompe est en acier inoxydable AISI304, la roue en noryl, les élastomères en EPDM et la garniture mécanique en céramique-carbone-EPDM. L'électropompe centrifuge a une installation simple et intuitive grâce à la combinaison de e-HM et Teknospeed ; le système est fourni avec câble, fiche et transmetteur de pression. APPLICATIONS La pompe électrique 5HM06P11M peut être installée à la fois dans des maisons individuelles et dans des immeubles résidentiels de petite et moyenne taille. Il est idéal pour les systèmes d'approvisionnement en eau et de pressurisation dans les bureaux et les magasins de petits bâtiments, mais aussi pour les systèmes d'irrigation de petite / moyenne taille. ÉCONOMIES GARANTIES ET GRAND CONFORT L'électropompe centrifuge horizontale multicellulaire a été conçue pour relever le défi de l'économie d'énergie et représente une excellente solution, compacte et fiable, pour garantir des performances maximales et une faible consommation d'énergie. Ses hélices 3 CV 2.00 Kw 1.50 en font l'une des électropompes les plus silencieuses de sa catégorie. La pression de service maximale est de 10 bar, la température du liquide pompé peut atteindre 60°C. DIMENSIONS Longueur mm. 457 - Largeur mm. 150 - Hauteur mm. 227 - Poids Kg. 14,0 GARANTIE La garantie est la solution officielle Lowara Xylem Water Solution Italia et a une durée de 24 mois .