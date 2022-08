Amy Grant reporte sa tournée alors qu’elle se remet d’un accident de vélo

Amy Grant prend plus de temps pour récupérer après avoir été hospitalisée à la suite d’un accident de vélo le mois dernier.

L’équipe de la chanteuse de 61 ans a partagé vendredi que les prochaines dates de la tournée de Grant en septembre et octobre seront reportées « en raison du besoin de plus de temps pour se remettre de ses blessures et d’une commotion cérébrale ». La manager de Grant, Jennifer Cooke, a également fait le point sur sa santé, partageant que la chanteuse « devient plus forte chaque jour ».

« Tout comme elle l’a fait après sa chirurgie cardiaque, nous sommes étonnés de la rapidité avec laquelle elle guérit », a déclaré Cooke, faisant référence à la chirurgie à cœur ouvert de Grant en 2020. « Cependant, même si elle va beaucoup mieux, nous avons pris la décision difficile de reporter sa tournée d’automne afin qu’elle puisse se concentrer sur son rétablissement et reconstruire son endurance. »

« Elle veut pouvoir se donner à 100% lors de ses tournées et, malheureusement, nous ne pensons pas que ce sera le cas au moment où les répétitions commenceront pour les dates d’automne », a poursuivi Cooke, ajoutant que Grant « reprendra la tournée avec elle ». Tournée de Noël avec Michael W. Smith et sa résidence annuelle « Noël au Ryman » avec son mari Vince Gill.

Elle a conclu en ajoutant: « Amy tient à exprimer sa gratitude pour tous les bons voeux et prières offerts depuis l’accident. Elle sent que l’impact de la bonne volonté collective s’étend sur son chemin. Merci. »

La chanteuse de « Baby, Baby » a été hospitalisée le 27 juillet après avoir heurté un nid-de-poule alors qu’elle faisait du vélo avec un ami, a confirmé le représentant de Grant à AUJOURD’HUI à l’époque. Grant, qui portait un casque au moment de l’accident, a été emmené au Vanderbilt University Medical Center à Nashville, Tennessee.

Sur ordre du médecin, la musicienne avait déjà reporté ses concerts d’août.

Plus tôt cette semaine, le mari de Grant et sa fille de 21 ans, Corrina Grant Gill, sont montés sur scène ensemble pour interpréter une chanson spéciale pour elle.

« Nous allons faire cette chanson que j’ai écrite pour ma femme, Amy. Nous ne l’avons pas beaucoup fait, mais à cause de son accident et de tout ce qu’elle a traversé, nous avons beaucoup pensé à elle », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur la page Facebook de Grant. « Et j’ai pensé à quel point ce serait doux pour son plus jeune de chanter cette chanson que j’ai écrite pour elle. »

Le duo père-fille a interprété « When My Amy Prays ».

Amy Grant sur Facebook

L’équipe de Grant a également ajouté dans la légende: « Hier soir, Vince a donné son deuxième concert d’une résidence de quatre nuits au Ryman. Il a informé la foule qu’Amy allait mieux chaque jour après un accident de vélo la semaine dernière qui l’a laissée inconsciente pendant environ 10 minutes et avec une commotion cérébrale (ainsi que diverses coupures et ecchymoses).

« Il a ensuite présenté leur fille Corrina qui a interprété une chanson en l’honneur de sa mère », a poursuivi le message, qualifiant cela de « moment d’arrêt du spectacle ».