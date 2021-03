Après avoir regardé Britney doc, Kim Kardashian se souvient avoir été moquée pour son poids de grossesse

Au moment où Kim Kardashian a donné naissance à son premier enfant, North West, en 2013, elle avait pris 60 livres.

Et il était impossible que la presse l’oublie: elle était même comparée à Shamu, l’épaulard, dans la presse écrite.

Kim Kardashian en 2018. Chesnot / WireImage

Mais Kardashian, 40 ans, s’est réveillée depuis qu’elle a vu le nouveau documentaire «Framing Britney Spears» du New York Times, qui se concentre sur la façon dont les célébrités féminines ont été vilipendées dans la presse au cours des dernières décennies. Vendredi, elle a publié de nombreux commentaires sur son histoire Instagram, parlant de ce que c’était que d’être au milieu de cette tempête médiatique – tout en se préparant à être maman pour la première fois et en faisant face à la prééclampsie.

«Peu importe à quel point la vie de quelqu’un peut sembler publique, personne ne mérite d’être traité avec une telle cruauté ou un tel jugement pour se divertir», a-t-elle écrit dans ses histoires, se référant à Spears mais aussi évidemment à elle-même.

Une partie des commentaires de Kardashian sur ses histoires Instagram. kimkardashian / Instagram

«Quand j’étais enceinte de North, je souffrais de pré-éclampsie, ce qui m’a fait gonfler de manière incontrôlable», a-t-elle poursuivi. «J’ai pleuré chaque jour sur ce qui arrivait à mon corps, principalement à cause de la pression d’être constamment comparé à ce que la société considérait comme une femme enceinte en bonne santé devrait ressembler – ainsi que d’être comparé à Shamu la baleine par les médias.

Elle a noté qu’elle était «honteuse chaque semaine avec des articles de couverture qui rendaient mes insécurités si douloureuses que je ne pouvais pas quitter la maison pendant des mois après. Cela m’a vraiment brisé».

Kim Kardashian au Gala du Costume Institute au Metropolitan Museum of Art en 2013 à New York. Larry Busacca / Getty Images

Kardashian a poursuivi en disant qu’elle avait pris ses sentiments de frustration et les avait utilisés pour la motiver à en arriver là où elle est en 2021, « mais dire que cela ne m’a pas coûté mentalement serait un mensonge. »

Kardashian a pris 60 livres et a souffert de prééclampsie lors de sa première grossesse. Ici, elle est à une rencontre pour soutenir son parfum Glam à Las Vegas, Nevada en 2013. Isaac Brekken / Getty Images

La star de télé-réalité a également publié près de deux douzaines de couvertures de tabloïds avec des titres flamboyants qui ciblaient sa prise de poids, ainsi que quelques mèmes (y compris le tristement célèbre Shamu).

L’enfant de Kardashian et de son mari de l’époque, Kanye West, North West, est né cinq semaines plus tôt.

Mais Kardashian est loin d’être le seul; tout le monde, de Jessica Simpson à Hayden Panettiere, a parlé de sa prise de poids en attendant et s’est souvent retrouvé la cible du ridicule. Pendant ce temps, le documentaire Spears incite plusieurs célébrités à réfléchir à la façon dont elles ont été traitées en public, et a conduit à des comptes et des excuses, comme le récent entre Paris Hilton et Sarah Silverman.

La raison pour laquelle Kardashian a déclaré qu’elle avait décidé de prendre la parole maintenant est qu’elle voulait briser le cycle de la honte et de l’intimidation et « essayer plutôt de faire preuve de compréhension et de compassion. Vous ne savez jamais vraiment ce que quelqu’un traverse dans les coulisses et je appris par mes propres expériences qu’il est toujours préférable de diriger avec gentillesse. «