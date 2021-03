L’acteur Moxie qui ressemble à Arnold Schwarzenegger parce qu’il est le fils

Moxie créé le 3 mars sur Netflix et est déjà positionné comme le film le plus regardé sur la plateforme de streaming dans le monde. La bande d’adolescent de Amy Poehler porte sur le féminisme et se distingue à la fois par son histoire et ses acteurs. Parmi eux se trouve Patrick Schwarzenegger, fils de la célèbre star hollywoodienne, quiIl a une ressemblance physique frappante avec son père. Voyez qui il est et revoyez sa carrière!

L’interprète de 27 ans joue le rôle de Mitchell Wilson, un lycéen qui a des comportements sexistes notamment avec sa partenaire Vivian. Elle fait partie des personnes contre lesquelles les femmes de l’école se révèlent créer un fanzine féministe pour lancer une révolution interne pour l’égalité.

Le fils d’Arnold Schwarzenegger est apparu dans le film à succès de Netflix Moxie

Le fils de Schwarzenegger a un petit rôle, mais il est noté avec son arrogance et son manque de respect dans la salle de classe. De plus, il a une ressemblance physique indéniable pour sa taille imposante avec le style de son papa: mesure 1,85 mètres. Patrick est le troisième des cinq enfants de l’ancien gouverneur de Californie. Sa mère est Maria Shriver, une journaliste américaine appartenant à la famille Kennedy.

La carrière de l’acteur de Moxie a commencé à l’âge de dix ans quand il a joué dans le film Les Benchwarmers. Cependant, puis il s’est consacré au mannequinat, a lancé sa propre ligne de vêtements et a été embauché par LA Models. Il s’est également lancé en affaires et possédait une franchise Blaze Pizza à Los Angeles.

Ces dernières années, il est retourné au cinéma et a eu des rôles de soutien dans Coincé amoureux à partir de 2012, Les adultes 2 à partir de 2013 et Guide des scouts de l’apocalypse des zombies 2015. Ses premiers rôles principaux étaient avec Bella Thorne dans Soleil de minuit de 2018 et en Daniel n’est pas réel 2019. Dans ce dernier film, elle a été félicitée jusqu’à ce qu’elle soit comparée à son père.