Applications pour apprendre les nombres et compter: 6 options idéales pour les enfants

Voilà à quel point les mathématiques peuvent être amusantes grâce à cette sélection d’applications mobiles pour enfants.

Bien que cela semble être une activité fastidieuse, apprendre les nombres et compter est l’une des activités fondamentales de la Développement intellectuel du plus petit de la maison. De plus, c’est un bon moyen d’activer la concentration et de préparer l’esprit à la résolution de problèmes futurs.

Heureusement, il existe des programmes, des pages Web et même applications mobiles très divertissantes qui peut aider votre enfant à apprendre les maths dès le plus jeune âge. Alors, qui a dit que la technologie était mauvaise?

Par conséquent, cette fois, nous allons vous montrer le applications les plus populaires et des options idéales pour les enfants apprendre à compter, à compter et quelque chose de plus. Fonce!

Les meilleures applications pour apprendre les nombres et compter

Apprenez à compter de 1 à 20 – Math Kids

Nourriture drôle 123! Jeux éducatifs pour bébés pour les enfants

Apprenez à écrire des nombres! Jeux de comptage pour les enfants

Jeux éducatifs. Apprenez les chiffres

Apprendre les chiffres

Apprenez les nombres: jeu éducatif pour enfants, bébés

Avec cette compilation de meilleures applications mobiles pour que les enfants apprennent les nombres Nous sommes plus que sûrs que les enfants pourront faire face à n’importe quelle situation en fonction de leur âge, ils commenceront à mesurer le temps, la distance, identifier, reconnaître, commander et d’utiliser les connaissances acquises comme instruments pour s’intégrer dans la société.

Apprenez à compter de 1 à 20 – Math Kids

Apprenez à compter de 1 à 20 est une application conçue pour les jeunes enfants, en particulier parmi 1-5 ans. Votre objectif est à travers jeux interactifs attirer l’attention de l’enfant pour qu’il puisse mémoriser chaque numéro, l’identifier et l’associer à des objets.

Merci a votre activités et jeux amusants votre enfant maximisera son développement logique / associatif et vous serez prêt à aller à l’école maternelle avec une fondation précédente qui vous aidera processus d’apprentissage. Son interface est très colorée et avec des objets animés qui feront le expérience plus amusante et facile. Est complètement gratuit et est disponible pour Android.

Nourriture drôle 123! Jeux éducatifs pour bébés pour les enfants

Nourriture drôle 123! est l’un des les plateformes les plus appréciées de la communauté et est spécialement conçu pour que enfants d’âge préscolaire de 5 à 6 ans peut apprendre à compter ou connaître les nombres en profondeur. Son interface est peut-être la plus amusante, car l’animation se reflète à travers fruits, légumes, légumes verts, bonbons, desserts et garnitures glacées.

Leur activités et jeux sont basées pour que l’enfant apprenne à s’identifier par réflexes, mémoire de travail, développer l’attention et bon moteur. Chaque méthode d’enseignement est conçue pour que chacun apprenez les chiffres dès le plus jeune âge. Est complètement gratuit et vous pouvez les obtenir librement dans le Play Store.

Apprenez à écrire des nombres! Jeux de comptage pour les enfants

Cette application mobile est idéale pour enfants de tout âge et ça peut même être très amusant pour les bébés. Son interface est très frappante, son animations très colorées et lumineuses et avec des sons attrayants.

Sa plate-forme sera en mesure de déplacer l’enfant dans différents environnements et voyages passionnants avec des jeux de comptage, des puzzles, des aiguilles d’horloge, des chiffres, un entraînement logique et une attention.

Sans aucun doute, c’est un très éducatif et passionnant qui est venu pour rester. Avec plus de 20 niveaux intéressants et utiles pour les plus petits de la maison. Il est disponible dans le Play Store et totalement gratuit.

Jeux éducatifs. Apprenez les chiffres

Comme le mot l’indique, c’est un série de 12 jeux éducatifs où les enfants peuvent apprendre avec différentes activités connaître les nombres, le comptage et certaines opérations mathématiques de base. Son interface et son animation sont basées sur animaux, fleurs, figures géométriques avec couleurs attrayantes et les environnements harmoniques.

Parmi les jeux que nous pouvons mettre en évidence: traçage des nombres avec les doigts, jonction des points, dominos, reconnaissance, énigmes, séquences de nombres, entre autres … Le tout pour aider à la développement intellectuel et psychomoteur qui sont essentiels pour concentration et résoudre les problèmes quotidiens.

Apprendre les chiffres

Si ce que vous recherchez est amusant et quelque chose de simple pour les enfants de 0 à 8 ans apprennent les nombres et comptent, vous aimerez sûrement cette plateforme. C’est l’un des meilleures applications mobiles disponibles pour Android et il est également composé de plusieurs sections intéressantes et divertissantes.

Comme si cela ne suffisait pas, vous aurez accès à vidéos de santé, science, la nature, arts et Mini-jeux pêche, supermarchés et même traire la vache. Cette plateforme est entièrement gratuite et remplit la fonction de stimuler la créativité du mineur et vous préparer efficacement pour préscolaire.

Apprenez les nombres: jeu éducatif pour enfants, bébés

Ce système est adapté avec le principes pédagogiques actuels afin que chaque enfant de tout âge (0 à 10 ans) puisse commencer monde des mathématiques sans frustrations. C’est une application très amusante, Plein de bonheur, couleur et sons vibrants pour accompagner l’enfant dans ses démarches.

Apprenez les nombres: jeu éducatif pour enfants, bébés présente 3 niveaux de difficulté et vous pouvez obtenir une série de jeux et des tâches très utiles allant de nombres ordinaux, puzzle, jeux d’intelligence, sélection simple et plus encore. Le meilleur de tout est que chaque jeu est adapté en fonction de l’âge de l’enfant et il pourra voir ses progrès.

Toutes les activités visent à promouvoir capacités motrices et intellectuelles de l’enfant, améliorer la concentration, pensée et mémoire.

Nous espérons que cette liste de applications pour apprendre les nombres et compter est vraiment utile pour les enfants et ils peuvent en tirer le meilleur parti domaine de l’éducation. Si vous avez aimé ces options, vous apprécierez sûrement également ces 6 applications et jeux pour apprendre les couleurs.

