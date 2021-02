La NASA partage la vidéo et l’audio de l’atterrissage de Perseverance sur Mars; Rapports d’hélicoptère d’ingéniosité

23 févr.2021 12:00:20 IST

L’agence spatiale américaine a publié les premiers visuels de haute qualité de son atterrisseur Perseverance atterrissant à la surface de Mars le 18 février. La bande-annonce, toutes de trois minutes et demie, montre un parachute orange et blanc qui sort du module d’atterrissage lors de sa descente, et de la terre martienne est projetée par des propulseurs abaissant le rover au sol. Les contrôleurs de mission ont également reçu le premier rapport de situation de l’hélicoptère Ingenuity Mars, qui doit tenter le tout premier vol sur un autre monde dans les semaines à venir.

Les images de Perseverance auraient été « étonnantes », les membres de l’équipe de rover disant qu’ils avaient eu le sentiment de « rouler ». L’équipe du Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en Californie, a partagé la vidéo lors d’une conférence de presse.

« Ces vidéos et ces images font partie de nos rêves », a déclaré Al Chen, qui était en charge de l’équipe d’atterrissage.

Le bouclier thermique protégeant Perseverance lors de son entrée dans l’atmosphère martienne peut être vu tomber, comme prévu, suivi du toucher des roues du rover dans le cratère Jezero, juste au-dessus de l’équateur de la planète.

La NASA avait équipé Perseverance, son rover le plus grand et le plus performant à ce jour, avec 25 caméras au total – la plus jamais envoyée sur Mars. Six de ces caméras étaient uniquement consacrées à «l’entrée, la descente et l’atterrissage», offrant de multiples perspectives sur l’étape critique de la mission.

Le seul microphone qui a été laissé allumé pendant l’atterrissage pour enregistrer tout son possible a échoué. Mais la NASA a reçu quelques bribes de son après l’atterrissage, dans lesquelles le bourdonnement mécanique des systèmes du rover et les rafales de vent sont audibles.

« Ce que vous entendez là-bas, dans 10 secondes, est une véritable rafale de vent à la surface de Mars captée par le microphone et renvoyée ici sur Terre », a déclaré Dave Gruel, ingénieur en chef du système de caméra et de microphone sur Perseverance. AFP.

Le rover Perseverance a atterri près d’un ancien delta de la rivière dans le cratère de Jezero, où sa mission sera de rechercher des signatures de la vie microscopique ancienne sur la planète rouge. Il passera les deux prochaines années à explorer le delta de la rivière asséchée et à forer des roches qui pourraient contenir des traces de vie il y a 3 à 4 milliards d’années. Les échantillons de carottes seront mis de côté pour un retour sur Terre dans une décennie.

Ingenuity téléphones à la maison

Les contrôleurs de mission ont également reçu le premier rapport de situation de l’hélicoptère Ingenuity Mars, un giravion qui reste attaché au ventre du rover Perseverance. La communication est intervenue via le satellite de la NASA, le Mars Reconnaissance Orbiter, et a indiqué que l’hélicoptère et sa station de base – un boîtier électrique sur le rover qui stocke et achemine les communications entre le giravion et la Terre – fonctionnent comme prévu par l’équipe de mission. L’ingéniosité restera attachée au rover pendant les 30 à 60 prochains jours, selon un communiqué de la NASA.

Si Ingenuity survit à ces nuits martiennes glaciales – où les températures descendent à des températures minimales de moins 90 degrés Celsius – l’équipe de mission procédera au premier vol d’un avion sur un autre monde. Une tentative réussie de décollage et de vol stationnaire lors de son premier vol atteindra 90% des objectifs clés du projet, ajoute le communiqué. Si Ingenuity parvient à atterrir avec succès et à rester opérationnelle, la NASA peut envoyer quatre successeurs, « chacun s’appuyant sur le succès du dernier ». Ces descendants du giravion Ingenuity peuvent apporter une dimension aérienne à l’exploration de Mars.

avec des contributions de l’Associated Press et de l’AFP.

