Overwatch 2 : Merci aux jeux FTUE 100 pour avoir toute la portée

La libération de Surveiller 2 c’est dans quelques jours. La correspondance a Article de blog Blizzard publié, dans lequel ils abordent les défis d’un titre free-2-play. Entre autres choses, il est expliqué qu’ils introduisent lentement de nouveaux joueurs dans le complexité du jeu veux présenter. Mais cette étape bien intentionnée pourrait se retourner contre vous.

Overwatch 2 veut que les joueurs s’y habituent lentement

Là Overwatch 2 apparaît comme un jeu F2P, il ramassera beaucoup de nouveaux joueurs. Quiconque a déjà joué le premier rôle peut passer directement à tous les modes de jeu et personnages accéder.

C’est différent pour les débutants. Blizzard veut limiter le choix des modes et des héros pour que tout le monde s’habituer progressivement au jeu être capable.

La dite FTUE (première expérience utilisateur) doit être rendue aussi confortable que possible. Cela limite certains choix. Environ 100 jeux alors un nouveau venu doit jouer pour plus de modes et tous les héros déverrouiller de la première partie. Blizzard explique cette décision comme suit :

« Nous voulons que FTUE accueille progressivement les joueurs dans Overwatch 2 alors que nous lisons des commentaires cohérents de nouveaux joueurs qui se sentent dépassés par de nombreux modes de jeu et héros. »

Le FTUE réussira-t-il quelque chose ?

On ne peut dire avec certitude si le règlement pour les nouveaux joueurs apportera quelque chose que lorsqu’il rétroaction directe là pour. Il est déterminé pas une mauvaise idée limiter quelque peu les possibilités de choix pour les débutants. Il existe de nombreux jeux qui ont maintenant atteint un niveau de complexité très peu convivial pour les débutants. League of Legends en est l’un des meilleurs exemples.

Devoir avoir joué 100 matchs, cependant, peut aussi frustrant être. Certains peuvent abandonner à ce moment ou doivent décider si cela en vaut la peine. Cela dépend aussi de la quantité de choix disponible au début. à peu d’options le plaisir pourrait passer rapidement.

Que pensez-vous du FTUE de Blizzard? Les aimez-vous ou les avez-vous Suggestions d’amélioration? N’hésitez pas à discuter dans le commentaires!