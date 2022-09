Google corrige enfin l’un des plus gros problèmes d’Android Auto

Vous rencontrez des problèmes de connexion avec Android Auto sur votre mobile ? Cette mise à jour promet de corriger tous les bugs

Au cours des dernières semaines, de nombreux utilisateurs de Android Auto ont signalé des problèmes lors de la tentative de connexion de leurs mobiles au système d’infodivertissement de leurs voitures, les empêchant d’utiliser leurs applications de navigation ou de musique comme ils en avaient l’habitude.

Apparemment, le problème semblait affecter principalement le téléphones portables de certaines marquesentre elles Xiaomi, Samsung et OnePlus. Heureusement pour toutes les personnes concernées, Google a publié une mise à jour qui promet de mettre fin aux problèmes de connexion d’Android Auto.

Votre mobile Samsung, Xiaomi ou OnePlus pourra se reconnecter avec Android Auto

La société elle-même a confirmé que la première mise à jour a commencé à être publiée le 26 août, puis plus tard, le 2 septembre, un autre a été libéré version d’Android Auto, toutes deux destinées à résoudre les problèmes système connus.

Parmi les problèmes, les plus notables sont les échecs de connexion qui affectent les appareils Samsung tels que le Galaxy S22 ou le Galaxy Z Flip, qui empêchent le smartphone de se connecter correctement au système du véhicule pour exécuter Android Auto, et laissent l’utilisateur avec un écran noir ou un avertissement qu’Android Auto « ne fonctionne pas ». Réponse ». De plus, d’autres bogues ont été corrigés et le fonctionnement général du système a été amélioré.

La mise à jour prendra probablement quelques jours de plus pour atteindre tous les utilisateurs d’Android Auto, mais elle devrait être disponible le plus tôt possible pour la plupart des utilisateurs de l’application. Si vous faites partie des utilisateurs concernés, nous vous recommandons mettre à jour vers la dernière version d’Android Auto dès que possible pouvoir utiliser le système sans problème dès que possible.

