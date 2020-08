Apple montre des signes qu’il pourrait bientôt lancer un moteur de recherche pour rivaliser avec la recherche Google

Des changements dans Spotlight Search sur iOS et iPadOS 14 bêta, une mise à jour importante de sa page d’assistance Applebot et une augmentation de l’exploration d’AppleBot signifient qu’Apple lancera peut-être bientôt un moteur de recherche.

Depuis plusieurs années, il a été rapporté que Google versait des milliards de dollars à Apple pour rester le moteur de recherche par défaut sur Safari pour iOS, iPadOS et macOS. L’accord garantit que les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac effectuent des recherches avec Google lorsqu’ils utilisent Safari. À moins qu’ils ne modifient manuellement le moteur de recherche par défaut dans les préférences de Safari.

L’accord entre Apple et Google touche peut-être bientôt à sa fin. En juillet 2020, Reuters a rapporté que l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés visait l’accord.

Compte tenu de l’impact des préinstallations et des défauts sur les appareils mobiles et de la part de marché importante d’Apple, nous estimons que les accords existants d’Apple avec Google créent une barrière importante à l’entrée et à l’expansion pour les concurrents affectant la concurrence entre les moteurs de recherche sur les mobiles. Rapport de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés

Si les régulateurs britanniques agissent, il peut y avoir un effet d’entraînement de l’Union européenne, qui a l’habitude de s’en prendre à Google pour comportement anticoncurrentiel. Les régulateurs européens peuvent forcer Apple à supprimer Google comme moteur de recherche par défaut et demander aux utilisateurs de choisir le moteur de recherche qu’ils souhaitent utiliser lors du premier lancement de Safari.

Pourquoi Apple pourrait lancer un moteur de recherche

La pression réglementaire, une relation litigieuse avec Google et la maturation de Siri et d’iCloud d’Apple présentent une opportunité pour Apple de créer et de lancer un moteur de recherche. Il y a actuellement plusieurs signes qui indiquent qu’Apple fait peut-être exactement cela.

Apple n’a pas besoin de l’argent de Google

Apple est désormais l’entreprise la plus précieuse au monde. Ils veulent peut-être l’argent que Google leur donne, mais ils n’en ont pas besoin.

Apple investit des ressources et de l’argent dans la recherche

Apple investit massivement dans la recherche, comme le montrent leurs offres d’emploi pour les ingénieurs de recherche. Les offres d’emploi révèlent qu’elles intègrent l’IA, le ML, la PNL et plus encore dans tous leurs services et applications.

iOS et iPadOS 14 bêta contourne la recherche Google avec Spotlight Search

Il n’est pas clair si Apple utilise plus Bing, car les résultats sont étiquetés uniquement en tant que suggestions Siri. Il est clair qu’Apple a commencé à renvoyer des résultats de recherche dans Spotlight Search et contourne complètement Google.

Apple a récemment mis à jour sa page de robot d’exploration Web Applebot

En juillet 2020, Apple a publié une mise à jour importante de sa page d’assistance À propos d’Applebot. Les ajouts sont très similaires aux détails fournis par Google aux webmasters et aux référenceurs. Voici les modifications qu’ils ont apportées à la page d’assistance Applebot.

Ajout de la procédure de vérification du trafic d’Applebot

Détails détaillés sur l’agent utilisateur Applebot, y compris les différences entre sa version de bureau et sa version mobile

Règles du fichier robots.txt étendues

Ajout d’une section indiquant qu’ils ne se contentent pas d’explorer du HTML, mais aussi de rendre des pages similaires à Google

Ajout d’une section sur les classements de recherche et les facteurs qui affectent le classement des résultats de recherche Web

AppleBot a été occupé à explorer les sites

La vérification des journaux de mon serveur sur WP Engine a révélé qu’Applebot explorait régulièrement mes sites quotidiennement, ce que je n’avais pas remarqué jusqu’à présent.

Journal du serveur de l’exploration Applebot Coywolf News

Ce qu’Apple a à gagner à lancer un moteur de recherche

Un moteur de recherche d’Apple aura probablement une apparence et un fonctionnement légèrement différents des moteurs de recherche modernes tels que Google, Bing et DuckDuckGo. C’est parce qu’Apple aime historiquement faire les choses différemment, et parce que le fait d’avoir son moteur de recherche servira un objectif différent de celui de la diffusion de publicités et de l’exploration de données.

Sur la base des nombreuses descriptions de poste des ingénieurs de recherche d’Apple et de la consolidation continue des résultats Web et d’applications dans Spotlight Search, un moteur de recherche Apple fonctionnera probablement comme un centre de données hautement personnalisé. Il sera similaire à Google Assistant sur Android, mais différent car (au départ) il n’aura pas de publicités, sera complètement privé et aura des intégrations beaucoup plus profondes avec le système d’exploitation.

On peut imaginer obtenir facilement l’adhésion des utilisateurs s’ils bénéficient de la confidentialité, associée à l’intégration et à la personnalisation transparentes de leurs données iCloud. Apple peut tirer parti de l’IA et du ML pour fournir des résultats de recherche en fonction de ses e-mails, messages, cartes, événements, rappels, notes, photos, fichiers, contacts, musique, actualités, émissions de télévision et films, applications tierces, documents, etc. Et ils peuvent le faire sans publicité et avec la promesse d’une réelle confidentialité des données.

Apple a beaucoup à gagner avec ce modèle. Certains des principaux avantages comprennent:

La promotion d’applications dans les résultats de recherche qui bénéficieront aux services d’Apple et nuire à la poussée de Google vers les PWA.

Un affaiblissement du monopole de Google sur la recherche et un coup dur pour ses revenus publicitaires et l’exploration de données.

La promotion des produits et services Apple. Y compris les services en difficulté comme Apple News + et Apple TV +.

Contrôle continu et verrouillage de l’écosystème Apple. Les utilisateurs deviendront dépendants de résultats de recherche personnalisés avec des intégrations de services et de produits approfondies qui ne sont possibles que via leur moteur de recherche.

L’extension de leur plate-forme de diffusion d’annonces permettra aux développeurs d’applications de promouvoir leurs applications dans les résultats de recherche.

Qu’est-ce que cela signifie pour le référencement?

Si Apple peut capturer suffisamment de parts de marché, cela obligera les référenceurs à s’adapter et à optimiser leur moteur de recherche. À certains égards, du moins sur la base de leur documentation Applebot, les tactiques resteront les mêmes. Mais les référenceurs peuvent également s’attendre à tester et découvrir de nouvelles opportunités qui ne sont pas possibles avec Google ou d’autres moteurs de recherche modernes.

À ce stade, tout est basé sur l’observation et la conjecture. Ils ne peuvent jamais publier un moteur de recherche. Il est également possible que les utilisateurs d’iOS, d’iPadOS et de macOS l’utilisent sans même en être conscients. Il pourrait être si étroitement intégré au système d’exploitation et aux applications natives que les alertes et les recherches Spotlight volent lentement les requêtes qui auraient autrement été effectuées sur Google.