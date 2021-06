Anya Taylor-Joy partage sa réaction écrasante en regardant « The Witch »

Aujourd’hui, le nom d’Anya Taylor-Joy s’est imposé comme l’un des plus prometteurs parmi la nouvelle génération de stars d’Hollywood, pourtant le chemin de l’actrice vers la célébrité a vu son rebond il y a cinq ans avec « The Witch. », Un film avec lequel Robert Eggers a fait son réalisateur début.

Eggers, qui en 2019 a de nouveau surpris le public en 2019 avec « The Lighthouse », a présenté dans son premier film l’histoire d’une famille de colons de la Nouvelle-Angleterre dans les années 1630, qui se sont retirés de leur colonie pour vivre au milieu de la forêt, où ils sera traqué par une présence maléfique.

Dans le film, Taylor-Joy incarne Thomasin, la fille aînée de la famille dont le père, un homme aux fortes convictions religieuses, pense qu’elle a été possédée par le diable. Depuis, la jeune actrice jouit d’une grande popularité grâce à ses apparitions dans des séries telles que « Peaky Blinder » ou « The Queen’s Gambit », qui lui ont permis de remporter le Golden Globe lors de l’édition 2021 des prix.

D’après sa performance dans « The Witch », il était clair pour les critiques qu’Anya Taylor-Joy était destinée à de grandes choses à Hollywood, bien qu’elle ne le pense pas. Dans une récente conversation avec The Hollywood Reporter, Taylor-Joy a déclaré qu’elle était dévastée après la première fois qu’elle a vu le film au festival de Sundance.

L’actrice dit qu’Eggers a présenté le film au casting environ deux heures avant sa première projection devant un public, signalant sa réaction fataliste lorsqu’il a fini de le regarder. « Je pensais que ça ne fonctionnerait plus. J’ai encore des frissons en y pensant. C’était le pire genre de sentiment, ‘J’ai laissé tomber les gens que j’aime le plus au monde, je ne l’ai pas bien fait’ « , a commenté l’actrice.

Et je suis très verbal, j’aime parler, j’aime communiquer. Et je n’ai pas parlé. J’ai juste pleuré. Je ne pouvais pas supporter de voir mon visage si grand.

Heureusement, Taylor-Joy a réussi à trouver le bon côté de sa performance grâce aux réactions favorables de la critique et du public. Même l’actrice s’est à nouveau associée à Robert Eggers dans « The Northman », un film qui prépare son arrivée en 2022 et mettra en scène les performances de Bjork, Nicole Kidman, Alexander Skarsgard, Willem Dafoe et Ethan Hawke.