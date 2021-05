Anthony Mackie ne pensait pas que Marvel ferait des séries télévisées

Anthony Mackie J’avais des doutes quant à savoir si Marvel pouvait être traduit en série télévisée. Il a également remporté le prix pour Meilleur héros dans les prixs MTV Movie & TV Awards. Le faucon et le soldat de l’hiver ont réussi à obtenir d’énormes cotes d’écoute pour Marvel Studios et à passer le flambeau à Sam Wilson Dans le processus.

Après les premières semaines, l’anticipation est montée à un crescendo et c’était à nouveau comme au bon vieux temps. Quelque chose du même élan a marqué la carrière de Le faucon et le soldat de l’hiver aussi. En fin de compte, tout le monde applaudissait pour la fin et les débuts de Mackie en tant que nouveau Capitaine Amérique.

«J’étais très sceptique et très surpris par l’idée d’une série télévisée, je ne pensais pas que nous ne pourrions pas traduire à la télévision ce que nous faisons au cinéma», a expliqué Mackie. «J’ai été impressionné et étonné de voir à quel point ils ont pu maintenir l’incroyable portée des films dans l’industrie Marvel et lui donner vie. Disney +.

The Falcon and The Winter Soldier est disponible pour regarder sur Disney +.