Instagram pourrait bientôt permettre aux utilisateurs de publier des photos et des vidéos directement à partir du bureau: rapport

18 mai 2021 13:03:05 IST

Instagram devrait bientôt améliorer sa version Web avec une nouvelle fonctionnalité indispensable. La fonctionnalité est susceptible de permettre aux utilisateurs de publier des photos et des vidéos via leur ordinateur ou leur ordinateur portable, qui n’est actuellement limité qu’à la lecture seule. Le développeur d’applications renommé Alessandro Paluzzi, dans un tweet, a suggéré que Instagram teste en interne cette nouvelle fonctionnalité. Paluzzi a partagé des captures d’écran du fonctionnement de la fonctionnalité. On s’attend à ce que les utilisateurs puissent télécharger des photos ou des vidéos en faisant simplement glisser et en déposant le contenu multimédia de leur PC. Instagram pour le Web peut prendre en charge les formats d’image / vidéo JPG, PNG, MP4 et QuickTime.

ℹ️ Cette fonctionnalité est actuellement testée uniquement en interne. Ne vous attendez pas à pouvoir l’utiliser de sitôt.

Mais espérons que cela ne prendra pas trop de temps – Alessandro Paluzzi (@ alex193a) 14 mai 2021

Une fois qu’une photo ou une vidéo est sélectionnée, les utilisateurs peuvent la recadrer, ajouter les filtres disponibles (également visibles sur la version de l’application de la plate-forme de partage de photos) et même ajouter la balise d’emplacement ou les légendes. Ces étapes ressemblent à peu près à la façon dont cela se passe sur le Instagram app.

Cette nouvelle fonctionnalité pourrait également s’avérer utile pour les utilisateurs d’iPad car ils n’ont toujours pas accès à un Instagram app. Au lieu de cela, les iPad prennent en charge l’application iOS. Jusqu’à ce qu’un dédié Instagram app pour iPad est faite, la possibilité de publier sur le web peut suffire.

Mais, il peut y avoir des limites. Les utilisateurs ne pourront pas cliquer directement à partir de leur PC / ordinateur portable pour télécharger sur Instagram. Ils pourraient seulement avoir la possibilité de publier des médias existants. De plus, on ne sait pas si les gens pourront ou non publier des histoires et des bobines Instagram.

De plus, nous ne savons pas quand Instagram prévoit de rendre la fonctionnalité accessible à tous.

Dans l’actualité connexe, Instagram a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet aux gens d’ajouter des pronoms à leur biographie afin qu’ils puissent mieux s’identifier.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂